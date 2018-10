Pesë gjërat që duhet t`i dini për urën Hong Kong-Zhuhai-Macau

Ura 20 miliardë funta Hong Kong-Zhuhai-Macau është një nga autostradat më të pazakonta në botë.

Ura më e gjatë detare në botë e cila e lidh Hong Kong-un dhe Macau-n me pjesën kryesore të Kinës, është hapur zyrtarisht në një ceremoni në Zhuhai e mbajtur nga presidenti kinez Xi Jinping dhe drejtori i përgjithshëm i Hong Kong-ut, Carrie Lam.

Ura është e gjatë 55 kilometra dhe është një ndër autostratdat më të pazakonta, me kamera që detektojnë gjithçka, por kanë çasje të kufizuar në elitën politike dhe dhuruesit bamirës dhe shoferët janë te detyruar të bartin monitorues zemre.

Këto janë pesë gjërat që duhet t`i dini rreth kalimit nëpër këtë urë:

‘Kamerat e përgjumjes’ dhe kontollet e shtypjes së gjakut

Kur vozitësit janë duke e kaluar urën ritmi i zemrës së tyre dhe shtypja e gjakut do të monitorohen. Informacionet do t`i dërgohen qendrës së kontrollit të urës. Mediat e Hong Kong-ut kanë raportuar se do të ketë edhe kamera që i monitorojnë vozitësit duke e kaluar urën. Nëse një shofer tregon shenja përgjumjeje më shumë se tri herë brenda 20 sekondash, “kmera e përgjumjes” do të japë alarm.

Lejet e veçanta

Edhe pse ura ka për qëllim t`i afrojë rajonet autonome të Hong Kong-ut dhe Macau-t me pjesën kryesore të Kinës, do të jetë e çasshme vetëm për disa. Njerëzve nga Hong Kong-u do t`u duhen leje të veçanta për të vozitur nëpër urë. Ka raporte se lejet afatgjata për të kaluar nga Hong Kong-u në Zhuhai do t`u garantohen njerëzve që i arrijnë kriteret strikte, sikurse pagesa e taksave të rëndësishme në Kinë, dhurimi i shumave të mëdha për bamirësi në provincën jugore të Kinës – Guangdong – ose atyre që janë anëtarë të një apo disa organizatave politike. Të tjerët mund ta marrin një autobus për transport. Nuk ka transport publik në urë.

Kontraversiteti

Komentuesit on-line në Hong Kong janë ankuar për çasjen e kufizuar të urës. Ligjvënësi Eddie Chu e ka përshruar urën si një mega-projekt “i udhëhequr politikisht pa nevojë urgjente.” Një tjetër urë është duke u ndërtuar ndërmjet afërsisë së Shenzhen-it dhe Zhongshan-it, në verë të Zhuhai-t që do të thotë se komunikacioni pritet të zvogëlohet shumë në urën Hong Kong-Zhuhai-Macau. “Parimisht është e panevojshme,” tha ai.

Cila anë?

Në Hong Kong dhe Macau shoferët vozisin në anën e majtë, në pjesën kryesore të Kinës, shoferët vozisin në anën e djathtë, duke krijuar një lloj enigme për urën. Meqë ura konsiderohet territor i pjesës kryesore të territorit të Kinës, shoferët duhet të vozisin në anën e djathtë për gjatësinë e kalimit, dhe shoferët e Hong Kong-ut duhet “të pajtohen me ligjet dhe rregullimet e pjesës kryesore” kur janë në të, sipas departamentit të transportit të qytetit.

Përderisa zgjedhje kreative ishin prezantuar se si të zgjidhet ndërrimi i anëve, duke përfshirë një urë me dy kahje nga një ekip arkitektësh gjermanë, një qasje më pak interesante ishte zgjedhur në fund, ku veturat ndalen dhe e ndërrojnë anën në vendet e ndërtuara veçmas për këtë para se të hipin në urë në Hong Kong.

Politika e urës

Ura është pjesë e fushatës për ta lidhur Hong Kong-un dhe Macau-n me 11 qytete kineze për të formuar një rajon me teklnologji të lartë për t`iu bërë rivalë Silicon Valley-t, zonës më të madhe Bay. Është edhe projekti i dytë i infrastrukturës që e lidh Hong Kong-un me pjesën kryesore të Kinës për t`u lansuar brenda disa javësh të hapjes së një lidhjeje me shpejtësi të lartë muajin e kaluar.

Kritikët thonë se ura shumë miliardëshe është një përpjekje për ta integruar Hong Kong-un në Kinë meqë frika se liria e qytetit po gërryhet është duke u rritur.