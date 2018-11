Përparësitë dhe të metat e iPad Pro të ri

Apple e ka prezantuar një iPad Pro me një seri spektakolare të statistikave që i bën laptopët të duken si lajme të vjetra. Janë shitur më shumë laptopë sesa një linjë e tërë laptopësh të cilës do kompani! iPad Pro i ri me procesor me tetë bërthama A12X është më i shpejtë se 92 përqind e kompjuterëve të bartshëm që shiten ditët e sotme! Performanca e grafikës është 1000 herë më e shpejtë sesa iPad i gjeneratës së parë dhe tani është rival i Xbox One S që ka port USB-C dhe mund të lidhet me ekrane 5K.

Të gjitha këto të dhëna tregojnë se sa të mahnitshme janë performancat e këtij iPad-i.

Është një “copë magjike e qelqit që mund të jetë çkado që ju duhet,” tha Drejtori i përgjithshëm i Apple, Tim Cook, duke shtuar se gjithë ajo fuçi “do ta shtyjë atë se çka mund të bëni në iPad, apo në çfarëdo kompjuteri, madje edhe më tutje.” Mesazhi i fortë ishte se iPad është më i fuçishëm, më i aftë dhe më shumë ‘e ardhmja’ sesa çfarëdo laptopi – duke përfshirë MacBook Air të ri.

Një gjë që Apple nuk e ka ndryshuar në iPad Pro është iOS 12, i cili i ka të njëjtat aftësi dhe kufizime që i kanë pritur përdoruesit e iPad-it.

Ekrani është 264ppi LCD.

Zgjerimi i ekranit nënkupton që nuk ka buton kryesor ‘Home’ apo sensor TouchID. Në vend të kësaj, iPad Pro e ka të njëjtën kamerë TrueDepth dhe sistemin FaceID sikurse iPhone XS, me kamerë 7 megapiksel, projektor infrared dhe kamerë IR.

Kamera e pasme ka thejerrëza f/1.8 dhe sensor 12 megapiksel.

Tastiera e re e mençur e Apple i ka tastet e njëjta dhe duket sikur modeli i vjetër, por dizajni mbështjellës është tërësisht i ri.

Çka nuk ka është vendi për kufje.

Janë katër sete të altoparlantëve – pesë mikrofona dhe një lidhës i ri USB rreth këndeve. Si çdo gjë rreth iPad Pro të ri, ai lidhës USB-C është tejet ndihmës dhe shumë frustrues.

Ndryshimet që i sjell Pro i ri janë se mund të ofrojë ekrane deri në 5K dhe mund ta drejtojë një ekran në të njëjtën kohë me pajisje tjera USB-C. GarageBand mundëson mikrofon WiFi. Mund ta lidhni një telefon apo Nintendo Switch në të dhe të merrni energji deri në 7.5 watt për t`i mbushur.

Tableti 1,899 dollarësh nuk punon mirë me flash drive. Printerët nuk reagojnë. As një kontrollues zëri Native Instruments Maschine mk3. Një mikrofon USB-C Beyerdynamic punon vetëm kur përdoret kablli A-në-C i kyçur në ruter. USB-C është pak e ngatërruar dhe e çuditshme dhe duhet të provoni gjëra të ndryshme derisa ta gjeni çfarë funksionon për ju. Por një kategori e madhe gjërash nuk do të punojnë sepse iOS nuk e mundëson përdorimin e hapësirës së jashtme për ruajtje. Mund të kyçni sa USB apo disqe të ngurta që doni në portin për USB-C të iPad Pro – asgjë nuk do të ndodhë. Apple thotë se palët e treta mund të shkruajnë aplikacione për t`iu përgjigjur hapësirës së jashtme për ruajtje, por ky tablet 1,899 dollarësh nuk i përgjigjet një flash drajvi.

Një gjë që iOS mund ta bëjë me pajisjet për hapësirën e jashtme për ruajtje është të importojë fotografi: nëse e lidhni një kamerë apo një kartelë memorieje të një kamere, iOS 12 automatikisht do ta hapë programin e kamerës dhe t`ju lejojë t`i importoni fotografitë në albumin e kamerës suaj.

Por jo të gjitha fotografitë mund të importohen. iOS PhotoKit API i lejon aplikacionet ta marrin nga kamera vetëm njërën apo tjetrën. Pra duhet t`i zgjedhni ose fotografitë RAW ose vetëm ato JPG.

iPad Pro i ka disa aplikacione që nuk punojnë si duhet për iPad, por si për telefona mobil dhe mund të mos i kenë karakteristikat që ju duhen.

iPad edhe pse mundëson xhirimin dhe editimin e videove 4K pa problem, nuk e mundëson ruajtjen e tyre si video 4K. Kapaciteti maksimal i ruajtjes së videove në të është 1080 piksel.

Duket se Apple i dëshiron të dyja me iPad Pro: tregon shifrat e shitjes së iPad-it dhe performancën udhëheqëse të industrisë, por kur vjen puna te kufizimet e iPad-it, kompania këmbëngul se iPad ende është përpjekje e vazhdueshme për ta ndërtuar të ardhmen e informatikës, jo zëvendësim i laptopit!