Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur një delegacion me deputetë të Parlamentit të Austrisë, të kryesuar nga Stefan Schnöll.

Thaçi dhe deputetët austriakë kanë biseduar për bashkëpunimin bilateral ndërmjet Kosovës dhe Austrisë, për liberalizimin e vizave, për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve të Kosovës dhe rajonit në Bashkimin Evropian.

“Ne po bëjmë përpjekje për arritjen e një marrëveshjeje paqësore me palën serbe në Bruksel. Është shumë vështirë të gjejmë kompromis, por nuk është e pamundshme. Ky kompromis duhet të arrihet për hir të paqes, stabilitetit dhe së ardhmes së përbashkët euroatlantike të qytetarëve dhe vendeve tona”, ka thënë presidenti Thaçi.

Në anën tjetër, edhe deputetët e parlamentit austriak theksuan se vetëm përmes dialogut dhe vizionit evropian mund të forcohet paqja dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor.

Presidenti Thaçi i falënderoi deputetët austriakë për përkrahjen e vazhdueshme për Kosovën, duke shtuar se falë përkrahjes së shteteve mike të Kosovës, qytetarët tanë së shpejti do të lëvizin pa viza, të lirë në zonën Shengen, ku do të ndjehen të barabartë me të gjithë brenda familjes së madhe evropiane.