Përkujtohet Michael Jackson në 60 vjetorin e lindjes së tij

I pagëzuar si Mbreti i Popit, apo siç kanë dëshirë ta quajnë adhuruesit e kësaj muzike, King of Pop, ai njihet si një nga artistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave.

Kontributet e Jackson në muzikë, kërcim dhe modë, e kanë bërë atë një figurë globale në kulturën botërore për më shumë se katër dekada.

Michael Jackson ka më shumë hite numër 1 se që do të mund të ëndërronin shumica e artistëve. Me 13 hite numër 1 dhe një në të cilën kontribuoi me vokalin e tij – Jackson prin në listën e artistëve meshkuj me më së shumti këngë në maje të listave.

Katalogu i tij ka gjerësi dhe thellësi legjendare, duke pasë parasysh se Jackson ishte artisti i parë i cili mbërriti numrin 1 të hiteve në vitet 1970, 80 dhe 90; dhe vetëm gjatë të 80-ave, në kulmin e kreativitetit të tij, ai mori 10 herë vendin e parë – më shumë se cilido artist atë dekadë.

Në nder të 60 vjetorit të tij, këto janë 14 këngët e tij të cilat kanë arritur majat e top listave:

1. “Billie Jean” (1983)

2. “Don’t Stop ’Til You Get Enough” (1979)

3. “Beat It” (1983)

4. “Man in the Mirror” (1988)

5. “Dirty Diana” (1988)

6. “The Way You Make Me Feel” (1987)

7. “Black or White” (1991)

8. “Rock With You” (1980)

9. “Say Say Say” feat. Paul McCartney (1983)

10. “Bad” (1987)

11. “You Are Not Alone” (1995)

12. “Ben” (1972)

13. “I Just Can’t Stop Loving You” feat. Siedah Garrett (1987)

14. “We Are the World” (1985)

Michael Joseph Jackson vdiq më 25 qershor 2009 në Los Anxhelos, Kaliforni