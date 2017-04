Përkrahje e Qeverisë për komunitetin rom në Kosovë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë sot në konferencën ceremoniale për festimin e Ditës së Komunitetit Rom.

Pas konferencës, kryeministri Mustafa ka pritur në një takim të veçantë përfaqësuesit e komunitetit rom të Kosovës, të prirë nga deputeti Kujtim Paçaku.

Pas bisedave, përfaqësuesit e komunitetit rom i kanë akorduar kryeministrit Isa Mustafa një mirënjohje për përkrahjen e dhënë për këtë komunitet.

Ndërkaq, para të pranishmëve në konferencën ceremoniale, kryeministri Mustafa tha se kjo festë është e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, pasi shprehet bashkëjetesa mes komuniteteve.

Pavarësisht sfidave në të kaluarën, kryeministri Mustafa vlerësoi se komunitetet në Kosovë bashkërisht kanë ndarë të mirën dhe të keqen dhe se tash punojnë për të ardhmen e përbashkët.

Kjo e ardhme, sipas kryeministrit, do të jetë në Kosovën e integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO.

“Ne, si Qeveri, do të vazhdojmë të mbështesim komunitetin rom në Kosovë. Jemi koshient se kemi nevojë edhe më shumë të mbështesim nevojat arsimore të këtij komuniteti, nevojat në punësim, ato të kulturës, ato që ndërlidhen me identitetin, për çka unë sot shpreh përkushtim të veçantë të Qeverisë dhe do të mundohemi që bashkërisht të punojmë sepse janë çështje të cilat nuk mund të punohen ndaras. Gjithashtu, do të punojmë edhe në thellimin e përpjekjeve tona për të siguruar që romët të gëzojnë qasje më të mirë dhe më gjithëpërfshirëse në çështjet e banimit, në çështjen e punësimit dhe në çështjet e përkujdesjes shëndetësore të cilat mendoj se duhet të veçohen”, tha kryeministri.