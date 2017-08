Përfundoi seanca e Kuvendit, Mikullovci të mërkurën thërret takim konsultativ

Përfundoi edhe sot seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, në mungesë të PAN-it. Adem Mikullovci në këtë seancë ka dhënë fjalën disa deputetëve për të shprehur qëndrimet e tyre. Ai ka mbyllur seancën e pestë me radhë me të njëjtin rezultat.

Kryesuesi i seancës Adem Mikullovci ka bërë thirrje deputetëve të Vetëvendosjes dhe LAA-së që të marrin pjesë në takimin konsultativ me PAN-in të mërkurën në orën 10:00.

Mimoza Kusari- Lila dhe Korab Sejdiu nga LAA kanë deklaruar se do të marrin pjesë në takimin kunsultativ, Driton Çaushi i Vetëvendosjes ka thënë se nuk do të marrin pjesë në takim kurse PAN ka vendosur se do të marrë pjesë.