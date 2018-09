Përfitimet nga ushtrimet fizike

Tashmë dihet se të ushtrosh të përmirëson shëndetin. Të ushtrosh rregullisht të ndihmon të mbash trupin në formë të mirë. Por, a e keni ditur se aktivitetet fizike poashtu përmirësojnë funksionimin e trurit dhe ju bëjnë më produktiv? Të shkoni në palestër nuk ju ndihmon vetëm me pamje fizike, ka edhe shumë përfitime të tjera.

Ndihmojnë me stresin

Puna të sjell shume stres dhe ankth e disa njerëz e kanë të vështirë ta përballojnë këtë. Sikur ta dinin ata se ushtrimet do e rregullonin këtë problem.

Rigjallërojnë trurin

Mendja e shëndoshë në trup të shëndoshë! Kjo thënie është e vërtetë sepse truri funksionon më mirë nëse bëni ushtrime fizike. Kjo bën që personat më aktivë të kenë më shumë sukses në vendin e punës dhe karrierat e tyre.

Më shumë energji

Kur ushtroni, prodhoni më shumë mitokondria dhe si rezultat keni më shumë energji. Dhe sa më shumë energji të keni, aq më të mira do të jenë vendimet që do të merrni. Poashtu do të ndiheni të gatshëm t’i përfundoni përgjegjësitë.

Jeni më të lumtur

Një studim nga Universiteti Duke vërtetoi se personat në depresion që filluan të ushtrojnë treguan rezultate të njëjta pozitive me ata që përdornin barna kundër depresionit.

Ushtrimet fizike nuk do ju kthejnë në gjeni, mirëpo do ju sjellin përfitime të shumta, e kjo është e mjaftueshme që të filloni të ushtroni të paktën një orë në ditë.