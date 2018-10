Përdoruesit ndahen të pakënaqur me dizajnin e Pixel 3 XL

Një aspekt i Pixel 3 XL-it që u bë më i përmendur dhe më shqetësues pas publikimit është hapësira e papërdorshme e ekranit.

Me Pixel 3 XL, arsyetimi i Google për hapësirën e papërdorshme të ekranit është se i ka zvogëluar kornizat e pajisjes dhe ka ofruar një ekran më të madh, ndërsa hapësira lart është për ta bërë një vend më të rehatshëm për altoparlantë dhe sistem të përmirësuar të kamerës së dyfishtë. Google madje edhe thotë se ka proporcion më të mirë ekran-hapësirë sesa disa nga rivalët e tij, dhe e tërë çështja është se përdoruesve po u ofrohet më shumë ekran, jo më pak.

Google shihet qartë se e ka bërë ekranin më të mirë që kanë pasur telefonat Pixel ndonjëherë. Por për dallim nga iPhone X apo iPhone XS të cilët e kanë të kombinuar hardverin dhe softverin në hapësirën e papërdorshme, benefitet bazë që merren nga blerja e këtij telefoni janë altoparlantët me cilësi të përmirësuar dhe selfie-kamera me kënd të gjerë. Nuk ka njohje të fytyrës, as filtera me Animoji-s, dhe nuk ka karakteristika ekskluzive të kamerës për versionin e madh të telefonit.

Në fakt, nuk ka as benefite çfarëdo që lidhen me versionin e madh të telefonit Pixel. Krejt çka mund të bëni me të dyja kamerat në Pixel 3 XL mund të arrihet edhe me Pixel 3-shin standard. Dhe thjerrëzat për kënd të gjerë për selfie më të mira dhe altoparlantët me cilësi më të mirë janë edhe në Pixel 3-shin standard i cili kushton më pak.

Google thotë se Pixel 3 XL do të vijë me mundësinë e “ndaljes” së hapësirës së papërdorshme nëse nuk ju pëlqen, duke e transformuar pjesën e epërme të telefonit thjesht në shirit të zi.