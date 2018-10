Për abuzimin me “Star Wars: The Last Jedi” fajësohen trollët rusë dhe ‘axhendat politike’

Raporti dëshmon se gjysma e komenteve negative drejtuar filmit të Rian Johnson erdhën nga robotët apo trollët (përdoruesit virtualë që nxisin debate) në Twitter.

Më shumë se gjysma e komenteve drejtuar pjesës së tetë të filmit Star Wars ishin nga trollët ose edhe rezultat i robotëve, sipas një punimi akademik të publikuar nga një eskpert amerikan për media dixhitale.

Morten Bay, një hulumtues në Universitetin Jugor të Kalifornisë analizoi aktivitetin në Twitter dhe përfundoi se 50% e postimeve për filmin janë “trollë apo aktivistë politikë që nisën debatin për të përhapur mesazhe politike që përkrahin çështje ekstreme të djathta dhe diskriminimin gjinor dhe racor“. Një numër i këtyre përdoruesve duket se janë trollë rusë.

Hulumtimi i Morten Bay ka vërtetuar se komentet negative për këtë film jo vetëm që janë të pakta, por fushata “anti-Jedi” ka qëllime politike.

Regjisori i filmit “The Last Jedi” bëri retweet këtë lajm dhe shtoi: “Hulumtimi përkon me eskperiencën time online. Dhe të jemi të qartë: kjo nuk është se a u pëlqen fansave filmi apo jo- kam pasur biseda të shumta me ta ku kemi diskutuar se sa u pëlqen filmi. Mirëpo këto janë ngacmime të qëllimshme online.”