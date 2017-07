PDK: Vetëvendosje po i vjelë tenderët milionësh në Komunën e Prishtinës

Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Prishtinë, sot ka vazhduar me denoncimin publik të klientelizmit familjar dhe partiak në Komunën e Prishtinës, e cila qeveriset nga Shpend Ahmeti, ku miliona euro u janë dhënë përmes tenderëve kompanive të afërta me Vetëvendosjen.

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Blerand Stavileci, ka falënderuar qytetarët e Prishtinës për furnizimin e vazhdueshëm me dëshmi për rrjetin e krimit dhe korrupsionit në administratën e Prishtinës.

Ndërsa, Arbana Xharra, ka prezantuar edhe faktet që argumentojnë skemat klienteliste mes zyrtarëve të Vetëvendosjes dhe grupeve të interesit jashtë saj.

Ajo ka thënë se në këtë rrjet klientelist janë të përfshirë madje edhe familjarë të zyrtarëve që marrin vendime në Komunën e Prishtinës.

“Përmes dokumenteve ne kemi demaskuar këtë rrjet klientelist, që merret me tenderë, me leje ndërtimi dhe me forma të tjera të klientelizmit familjar dhe partiak në Komunën e Prishtinës”, ka thënë Xharra.