Parandalimi i dhunës kundër stafit mjekësor

Do të prezantohen masa të reja për të mbrojtur stafin e Shërbimeve Kombëtare të Shëndetit me qëllim që të zvogëlohet numri i mijëra sulmeve që ndodhin çdo vit kundër tyre.

Stafit do t’i jepet trajnim më i mirë për t’u përballur me situate të dhunshme dhe sulmuesit do të ndiqen penalisht më shpejt.

Sekretari i shëndetit Matt Hancock tha se do të ketë ‘zero tolerancë’ ndaj dhunës kundër stafit.

Gjithashtu pritet të bëhet edhe ligji për dyfishim të dënimit për sulmet ndaj punëtorëve të emergjencës nga gjashtë muaj në një vit.

Mbrojtja e Shërbimeve Kombëtare të Shëndetit që u shpërnda në mars të 2017-tës, i përkrahte dhe i këshillonte spitalet në Angli rreth sigurisë së stafit.

Hancock bën një përmbledhje të asaj se si do të funksionojë strategjia e re:

-Sulmuesit do të ndiqen penalisht shpejt si rezultat i bashkëpunimit të ri mes Shërbimeve Kombëtare të Shëndetit, Policisë dhe Shërbimit të Përndjekjes.

-Inspektorët e kujdesit do të mbikqyrin cilësinë e planeve për të zvogëluar dhunën kundër stafit.

-Do të ketë trajnim më të mirë për stafin për t’u përballur me situata të dhunshme, përfshirë ato rrethana sfiduese me pacientë që kanë probleme mendore.

-Do të ketë një sistem të ri në mënyrë që stafi të mund të regjistrojë më lehtë rastet e sulmeve.

Shërbimet Kombëtare të Shëndetit do të shikojnë edhe të dhënat kombëtare për të përcaktuar se cilat personele janë më të cënueshme dhe se çfarë duhet të bëhet.