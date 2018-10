Parada e krenarisë “Në emër të lirisë”

Personat e komunitetit LGBTI edhe këtë vit do të shënojnë paradën e krenarisë në Kosovë. Kjo paradë ka për qëllim të rrisë vetëdijen dhe pranimin e personave me orientime të ndryshme seksuale dhe identitete gjinore nga shoqëria.

Gjatë kësaj jave do të mbahen aktivitete të shumta, përfshirë diskutime, ekspozita dhe evente artistike rreth kësaj çështjeje.

Në paradën e kaluar, që ishte edhe parada e parë e krenarisë në shtetin e Kosovës, parulla ishte: “Në emër të dashurisë”. Këtë vit do jetë ndryshe, “Në emër të Lirisë”, pasi që aktivistët janë përqendruar te liria për të qenë vetvetja. Fatkeqësisht në shoqërinë shqiptare vazhdon diskriminimi ndaj këtij komuniteti. Siç thotë edhe parulla, kësaj here ata do të ngrisin zërin për lirin, lirinë për të pasur një jetë të barabartë me të tjerët. Ata kërkojnë liri të shprehjes, të të qenit të sigurtë dhe të pranimit nga shoqëria.

Parada e krenarisë do të mbahet të mërkurën më 10 tetor, duke filluar nga ora 11:30 në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Në po këtë datë, vitin e kaluar është shënuar për herë të parë Parada e Krenarisë.