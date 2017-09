Papadopoulos: Bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës deri në përfundim të EULEX-it

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim shefen e EULEX-it, Alexandra Papadopoulos.

Gjatë takimit, Papadopoulos e përgëzoi kryeministri Haradinaj për detyrën e re, duke vënë në pah bashkëpunimin e ngushtë me Qeverinë e Kosovës deri në përfundim të mandatit të EULEX-it.

Në takim, u ritheksua e ardhmja e këtij misioni, me fokus të veçantë reformat në sundimin e ligjit.

Duke qenë se mandati i EULEX-it është në fazën përfundimtare (qershor 2018), Papadopoulos theksoi se transferimi i kompetencave nga EULEX-i në institucionet e Kosovës do të realizohet në harmoni të plotë me planin e përbashkët të veprimit i cili do të hartohet nga shtetet anëtare të BE-së, EULEX dhe institucionet e Kosovës.

Kryeministri Haradinaj është pajtuar për prioritetet e fazës tranzitore dhe transferimin e kompetencave, duke u zotuar se sfidat në këtë aspekt do të tejkalohen.

Po ashtu, është diskutuar konsolidimi i institucioneve të drejtësisë në veri të Kosovës. U theksua se Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që t’i emërojë sa më shpejt gjyqtarët dhe prokurorët në veri.