Panairi Vjeshtor i Librit AAB 2018 vjen në muajin tetor

Një tjetër panair i librit do të mbahet në qytetin e Prishtinës me datat 4 dhe 7 tetor. Kësaj rradhe nismëtar është një ndër universitetet private më të mëdha në vend, Kolegji AAB.

Ky kolegj veçse njihet për aktivitetet kulturore dhe kjo siguron që edhe Panairi Vjeshtor i Librit AAB 2018 do të jetë një tjetër sukses. Ky manifestim ka në qendër librat e të rinjtë dhe organizatorët presin të ketë shumë të interesuar. Panairi do të jetë një vend ku do të kenë mundësinë të mblidhen dashamirë të librit nga gjithë vendi.

Panairi Vjeshtor i Librit AAB 2018 do të mbahet në ambientet e Kolegjit AAB. Do të ketë libra në gjuhën shqipe dhe të huaj, nga shtëpitë botuese më të njohura. Afro 50 shtëpi botuese, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia do të jenë pjesë e panairit dhe poashtu do të ketë të ftuar të rëndësishëm.

Përveç shitjes së librave, do të ketë edhe një program të pasur kulturorë, përfshirë orë letrare, takime me shkrimtarë dhe promovime librash.

Kolegji AAB është përkujdesur edhe për sigurimin e transportit për vizitorët e panairit. Qytetarët do mund të udhëtojnë falas në kampusin e AAB-së, me orar të përshtatshëm.

Librat do të jenë me çmime më të lira, një arsye tjetër për ta vizituar panairin.