Panairi i 20-të i Librit në Prishtinë, nga 5-10 qershor 2018

Panairi jubilar, i 20-të, do të mbahet nga 5-10 qershor 2018 në ambientet e Pallatit të Rinisë, organizuar nga Shoqata e Botuesve të Kosovës.

Ceremonia e hapjes do të bëhet më 5 qershor, në orën 18:00 dhe transmetohet drejtpërdrejt në televizionin publik të Kosovës – RTK-së.

Panairi do të jetë i hapur për vizitorë çdo ditë, nga 9.00-20.00. Ndërsa mbyllet më 10 qershor, në orën 18:00.

Pritet të marrin pjesë rreth 100 botues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Diaspora. Ky panair do të ketë rreth 5000 tituj të viteve të fundit dhe 1400-1500 tituj të ri.

Duke qenë panair tashmë me traditë të konsoliduar, dhe në 10-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, do të ketë edhe një varg aktivitetesh, të cilat përkojnë me përvjetorë të mëdhenj të personaliteteve letrare shqiptare:

– 550-vjetori i vdekjes së Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti – Skënderbeu – VITIT TË SKËNDERBEUT

– 300-vjetori i lindjes së Teodor Kavaliotit

– 200-vjetori i lindjes së Zef Jubanit

– 100-vjetori i lindjes së Tajar Hatipit

– 100-vjetori i lindjes së Vorea Ujkos

– 100-vjetori i lindjes së Spiro Çomorës

– 100-vjetori i lindjes së Pashko Gjeçit

dhe botërore:

– 200-vjetori i lindjes së Turgenjevit

– 100-vjetori i lindjes së Moris Dryonit

– 100-vjetori i lindjes së Solzhenicinit

Të gjitha këto personalitete do të kujtohen në kuadër të përurimeve, debateve dhe aktiviteteve të tjera në ditët e panairit.

SHBK-ja po ashtu ka paraparë darkën solemne më 7 qershor në hotel Prishtina, ku do të nderohen me trofeun e Panairit, sipas vlerësimit të jurisë speciale, librat më të mirë në:

– Prozë

– Poezi

– Kritikë/studime letrare/eseistikë/publicistikë

– Përkthim letrar

– Projektin kapital

si dhe shpallet:

– Shkrimtari i vitit (letërsi shqipe)

– Shkrimtari i vitit (letërsi e huaj)

– Stenda më e vizituar

Panairi do të ketë edhe mysafirët e nderit, shkrimtarë të shquar shqiptarë dhe të huaj.