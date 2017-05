Pacolli: Vota e 11 qershorit shansi i fundit për ndryshim!

Aleanca Kosova e Re përbëhet nga njerëz besnikë, të denjë dhe të duhur për udhëheqje. Vota juaj duhet të drejtohet tek koalicioni AKR-LDK, tek njerëzit që ju besoni, sepse ata do të jenë zëri juaj në Kuvendin e Kosovës”.

Kështu e filloi fjalimin e tij kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli në Lipjan, ku sot i prezantoi kandidatët e AKR-së për deputetë në Kuvendin e Kosovës.

Ai tha se tani është koha e fundit për ndryshime dhe se vota duhet të drejtohet nga njerëzit të cilët Kosovës do t`ia japin drejtimin e duhur.

Ai ka treguar se AKR ka program qe kthen barazinë tek qytetaret, që respekton ligjin dhe qytetarin e Kosovës. Ai gjatë fjalimit të tij përmendi edhe Fabrikën e kërpudhave e cila është duke u ndërtuar në Lipjan me iniciativën e Pacollit.

“Ne tash jemi duke e ndërtuar edhe një Fabrike gjigande të kërpudhave në Lipjan. Kjo do të jetë edhe një fabrikë që do të përdorë teknologji moderne dhe do të punësojë qindra njerëz”, ai ka shtuar se me qeverisjen e koalicionit AKR-LDK ndryshimi do të vijë edhe në komunën e Lipjanit.