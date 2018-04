Pacolli vlerëson të papranueshëm arrestimin e shtetasit të Kosovës nga komuniteti serb

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli, e ka vlerësuar si plotësisht të papranueshme arrestimin e shtetasit të Republikës së Kosovës nga komuniteti serb, Milos Sosic, pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke e vlerësuar si një sjellje kundër vlerave evropiane, e cila ka për qëllim ngjalljen e frikës dhe shtimin e presionit për mos integrimin e tyre në jetën institucionale dhe shoqërore të Kosovës.

“I papranueshëm arrestimi i shtetasit të Kosovës, Milos Sosic, i cili është njëherit edhe pjesëtarë i Forcave të Sigurisë së Kosovës. Kjo sjellje e Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës nga komuniteti serb ka për qëllim ngjalljen e frikës dhe shtimin e presionit për mos integrimin e tyre në jetën institucionale dhe shoqërore të Kosovës. Do të veprojmë në bashkëpunim me partnerët tanë dhe do protestojmë tek Bashkimi Evropian si lehtësues i dialogut për të ndërmarrë veprime të nevojshme, që të ndalin sjelljen anti-Evropiane të Serbisë. Komuniteti serb në Kosovë është pjesë e shoqërisë dhe jetës institucionale dhe jemi krenar me djemtë dhe vajzat e të gjitha komuniteteve, që shërbejnë në FSK, Polici dhe sferat e tjera institucionale. Asnjë presion i tillë si ky nuk do të na ndalin të punojmë për një jetë më të mirë për të gjithë në Kosovë. Fatkeqësisht, rasti i fundit tregon se Serbia nuk është e interesuar për mirëqenien e serbëve në Kosovë, por për instrumentalizimin e tyre politik”, ka thënë kryediplomati kosovar, Pacolli.