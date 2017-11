Pacolli, Reshitaj e Bahtiri përuruan projektin e liqenit akumulues në Mitrovicë 

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, e shoqëruar nga zv/kryeministri i parë i Qeverisë së Kosovës, Behgjet Pacolli e kryetari i Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri përuruan Projektin “Rregullimi i Liqenit Akumulues në Lumin Ibër” i realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Komuna e Mitrovicës, në vlerë prej 4,193,649.49 euro.

Reshitaj pas prerjes së shiritit vlerësoi se ky projekt është i një rëndësie të veçantë pasi që nga një zonë degraduese është krijuar një zonë rekreative me zhvillim të qëndrueshëm për Komunën e Mitrovicës dhe me gjerë.

Falë këtij projekti Mitrovica tani ka pamje jashtëzakonisht të bukur, dhe do të jetë pikë rekreative, turistike që do të tërheqë numër të madh të vizitorëve, të cilët do të shijojnë plazhet, pushimoret, shëtitoret, restorantet dhe kafenetë, sportin e kajakut-lundrimit me varka në ujë, si dhe mundësinë e shfrytëzimit të ujit për ujitje të Kopshtit Botanik si dhe Kampusit Universitar.

“Me këtë rast dua të falënderoj kryetarin e Komunës së Mitrovicës z. Agim Bahtirin për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë në këtë projekt si dhe mirëmbajtjen e kësaj hapësire të shkëlqyeshme që po i jep pamje turistike Mitrovicës”, tha ndër të tjera ministrja Reshitaj.

Zëvendëskryeministri i parë i Qeverisë së Kosovës, Behgjet Pacolli, u shpreh i kënaqur me punën e madhe të kryetarit Bahtiri, “Është kënaqësi sigurisht. Edhe një sukses i madh i kryetarit Bahtiri, por iu them se nuk mbaron me këtë. Agimi ka plane tjera për Mitrovicën. Është kënaqësi të jesh këtu sot dhe të shijosh këtë atmosferë që të sjell ndërmend se kjo shoqëri duhet të ecë përpara”, theksoi ndër të tjera zv/kryeministri Pacolli.

Nga ana tjetër kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri falënderoi ministren e Mjedisit për kontributin që kjo ministri ka dhënë në realizimin e këtij projekti si dhe projekteve tjera që parashihen të realizohen në këtë komunë, ndërkaq u shprehë falënderues edhe ndaj Pacollit për përkrahjen që ky i fundit i ka dhënë dhe po i jep qytetit të minatorit.