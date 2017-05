Pacolli prezanton kandidatët e AKR-së për deputetë

Përmes një konference për media, sot kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli prezantoi 22 kandidatët për deputetë, të cilët do të jenë përfaqësues potencial të qytetarëve pas zgjedhjeve te 11 qershorit.

Lista e AKR-së për deputetë përbëhet prej kandidatëve që vijnë nga e gjithë Kosova, duke përfshirë këtu edhe të rinjtë dhe gratë të cilat përbëjnë rreth 45% të listës.

Gjatë fjalës së tij para gazetarëve dhe përkrahësve të shumtë të Aleancës Kosova e Re, Pacolli e bëri një prezantim të shkurtër për të gjithë kandidatët e AKR-së, duke folur kështu për biografinë dhe sukseset e tyre.

Duke i prezantuar 22 kandidatët e AKR-së për deputetë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, Pacolli tha se Kosovës i nevojitet një krah i fortë për të bërë ndryshime.

“Kosovës i nevojiten kuadro të reja, njerëz të shkolluar, të devotshëm dhe që qeverisin me duar të pastra, kandidatët tanë janë ata. AKR me këto forca do të jetë e përfaqësuar në Parlamentin e Kosovës, ndërsa siç e shihni, ne nuk e anashkalojmë as rininë e as gratë”, tha ndër të tjera Pacolli.