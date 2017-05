Pacolli në Gjilan: Do ta ndalim zhvatjen e Kosovës dhe shkatërrimin e natyrës

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli u prit sot në Gjilan nga qindra simpatizantë e përkrahës të Aleancës Kosova e Re, të cilët kishin ardhur për t’u njoftuar nga afër me kandidatët e partisë për deputetë. Kryetari i degës së AKR-së ne Gjilan Ismet Hajdini, e hapi këtë tubim ku i pranishëm në mesin e mysafirëve të shumtë ishte edhe Kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri.

Në fjalën e tij para qytetarëve Pacolli falënderoi fillimisht strukturat e partisë në Gjilan, për punën e tyre të mrekullueshme në degë. Ai po ashtu ka përshëndetur edhe përfaqësuesit LDK-së, partnerit të koalicionit të AKR-së për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme 2017. Ai tha se koalicioni mes dy partive është bashkim i natyrshëm i cili sipas tij ka origjinë të njëjtë.

“Koalicioni ynë do te krijojë mundësi punësimi dhe rritje ekonomike. Ne do të arrijmë rritje ekonomike prej 8 % qysh në dy vitet e para të qeverisjes, kjo do të krijojë rreth 70 mijë vende të reja pune”, ka theksuar, duke treguar për planet e krijimit të tri platformave agro-ekonomike. “Do të lidhim zingjirin e bujqësisë dhe ai do të jetë pjesë përbërëse e konzorciumit të agro-platformës ekonomike, kjo është mënyrë moderne e punës”, ka treguar ai më tej.

Numri një i AKR-së ka thënë se përmes qeverisjes së koalicionit AKR-LDK, Kosova do të përfshihet në tregun global të kompanive.

“Që tani kam filluar kontaktet me kompani globale, me tri brende të rëndësishme evropiane, brende me të cilat ne do të prodhojmë ushqim dhe do të jemi pjesë e eksportit dhe rrjedhimisht ta zvogëlojmë importin”, tha i pari i AKR-së.