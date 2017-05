Pacolli: Rinia jonë ka ide të mrekullueshme, ne do t’i jetësojmë ato

Me partnerin tonë të koalicionit kemi program të përafërt, ndërsa synimi ynë është të punojmë me përgjegjësi të lartë, duke qenë në funksion të zhvillimit të vendit ku do të ndërtohet një jetë më e mirë për qytetarët e Kosovës, ka thënë i pari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli para qytetarëve të Deçanit në një tubim, ku i prezantoi kandidatët e AKR-së për deputetë.

Pacolli ka treguar për pikat kryesore të programit qeverisës të koalicionit AKR-LDK, duke u fokusuar në pjesën ekonomike të këtij programi. Ai ka thënë se qysh në fillim të qeverisjes do të mundësohet rritja ekonomike prej 8 përqind.

“Bashkë me partnerin tonë, ne kemi paraparë edhe rregullimin e marrëdhënieve tatimore. Në lëndën e parë në disa raste paguhet dogana dhe pastaj është e pamundur të dërgohet në eksport, pasi që produkti del shumë i shtrenjtë”, ka treguar lideri i AKR-së, ai është zotuar se koalicioni AKR-LDK do ta rregullojë këtë, duke i liruar prodhuesit nga disa tatime të cilat ai i ka quajtur të pakuptimta.

AKR dhe LDK në qeverisje do të krijojnë zona të lira ekonomike duke e bërë kështu bashkimin kombëtar ekonomik, rrjedhimisht investitorët do të kenë mundësi që të bashkëpunojnë me vendet e rajonit duke krijuar kështu një diapazon më të gjerë të të bërit biznes.

Ai gjithashtu ka theksuar se programi qeverisës i AKR-së parasheh që çdo i diplomuar të punësohet menjëherë pas kryerjes së universitetit.

“Rinia jonë ka ide të mrekullueshme, ne do t’i jetësojmë ato. Ministria e punësimit nuk do të shërbeje vetëm për t’u regjistruar te papunët, por për jetësimin e ideve që burojnë nga talentet kosovarë”, ka thënë ndër të tjera presidenti i AKR-së.

Pacolli, më pas i ka prezantuar një nga një edhe kandidatët për deputetë, në mesin e të cilëve ishin; Albena Reshitaj, Myzejene Selmani, Islam Pacolli, Mirlinde Gashi, Xhevdet Krasniqi, Vesel Makolli, Korab Sejdiu e Neshat Asllani.