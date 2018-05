Pacolli: Mirëpres përfaqësimin diplomatik të Kosovës në Chad dhe Liberi

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli, ka mirëpritur zgjerimin e përfaqësimit diplomatik të Republikës së Kosovës në kontinentin afrikan, me akreditimin jo-rezident të ambasadorit të Republikës së Kosovës nga Senegali në këto dy shtete.

“Kosova sot është prezente dhe aktive me përfaqësim diplomatik në kontinentin afrikan si asnjëherë më parë. Me propozimin tonë javën e kaluar është aprovuar themelimi i Ambasadës së dytë në afrikë, e cila do të jetë në lindje të këtij kontinenti – Tanzani. Shtrirja jonë e përfaqësimit diplomatik u zgjerua edhe në Afrikën Qëndrore dhe atë Perendimore me akreditimin e Ambasadorit tonë jo-rezident në Republikën e Chadit dhe Republikën e Liberisë”, ka thënë kryediplomati kosovar.