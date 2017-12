Pacolli bashkon korin diplomatik dhe krerët e institucioneve për festat e fundvitit

Me rastin e festave të fundvitit, zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli, organizoi të premtën në mbrëmje një pritje për Korin Diplomatik të akredituar në Kosovë, duke vendosur për herë të parë traditën e pritjes të ambasasadorëve të akredituar në Kosovë.

Me këtë rast, kryediplomati kosovar mbajti edhe një fjalim duke i’u falenderuar diplomatëve ndërkombëtarë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj vendit tonë.

“Ju miqtë tanë të shumtë na keni ndihmuar në çdo hap. Ne jemi një shtet i krijuar nga fillimi. Themelet janë ndërtuar të forta. E gjitha kjo është një eksperiencë unike për të gjithë. Për ne kosovarët, por dhe për miqtë tanë ndërkombëtarë. Ne kemi ulur në nivel zero konfliktualitetin ndëretnik. Ne gjatë vitit të kaluar treguam se i zgjidhim krizat politike me qetësi si çdo vend demokratik. Koha e përplasjeve të ashpra duket se mori fund”, ka thënë Pacolli.

Ai, më tej ka vazhduar prezantimin e tij, duke vlerësuar se, së bashku me krerët e Institucioneve të vendit kanë punuar në vazhdimësi për ta shndërruar Kosovën në një histori suksesi dhe duke i kontribuar sigurisë globale.

“Si drejtues i diplomacisë në afro 3 muaj, së bashku me Presidentin, me Kryeministrin, me Kryetarin e Parlamentit dhe akterë të tjerë, me miqtë e Kosovës, ne jemi angazhuar që ta shndërrojmë Kosovën në një histori suksesi global. Ne po e afirmojmë unin tonë ndërkombëtar. Ne po e pohojmë njësinë tonë brenda një territori me kufij të caktuar. Ne po i kontribuojmë sigurisë globale. Ne nuk mund të jemi një vrimë e zezë e pavendosmërisë së askujt”, është shprehur tutje shefi i Diplomacisë.