OVL e UÇK e gatshme të bashkëpunojë me organet e drejtësisë, pastrimi i listave nga veteranët e rrejshëm

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së është deklaruar që në fillim se inkurajon prokurorinë në punën e saj në pastrimin e listave nga veteranët e rrejshëm të UÇK-së dhe për këtë ka shprehë edhe gatishmërinë e saj që të bashkëpunojë me organet e drejtësisë.

Përkundër kësaj, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, nuk mund të pajtohet me publikimin nga ana e mediave të listave “të veteranëve të rrejshëm“ të hartuara nga ana e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila listë jo vetëm që është publikuar në kundërshtim me ligjin dhe etikën profesionale, por ka të evidentuar një numër shumë të madh të veteranëve të dëshmuar në luftë, të cilët janë futur në këtë listë pa kurrfar kriteri. Kjo lë të kuptohet se me rastin e ngritjes së Akuzës, nuk është bërë punë profesionale, duke u anashkaluar edhe vet Ligji.

Kjo akuzë që ka dalë nga ky hetim me një listë prej mbi 19 000 veteranëve të rrejshëm e që në fakt po dëshmohet se përmbanë shumë lëshime, nuk mund ta qojë këtë proces deri në fund sepse që në fillim ka kompromituar procesin. Prandaj, Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës, që të filloj rivlerësimin e gjithë këtij procesi me anë të një Komisioni i cili do të punojë në bazë të kritereve të sakta të përckatuara me ligjin e Veteranëve të Luftës së UÇK-së. Kjo gjë do të ishte më pak e kushtueshme dhe Prokuroria do të lirohet në punën e saj.

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, kërkon nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, që të sqaroj opinionin se si ka ardhë deri te hartimi dhe publikimi i saj në mediat publike.