OVK: Për 4 vite mund të vihen nën kontroll të gjithë qentë endacak

Oda Veterinare e Kosovës vlerëson se është momenti i fundit që institucionet gjegjëse të merren me trajtimin e qenve endacak dhe që suksesi mund të arrihet vetëm nëse të gjithë angazhohen për përgjegjësitë që u takojnë.

Për dështimin e vënies nën kontroll të qenve endacak përveç buxhetit të pamjaftueshëm ata konsiderojnë se me këtë çështje nuk janë marrë persona profesionist.

Oda Veterinare e Kosovës thotë se për 4 vite mund të jenë nën kontroll të plotë qentë endacak.

Për të arritur këtë sipas tyre duhet që me trajtimin e qenve endacak të merren personat profesional dhe të përgjegjshëm, në këtë rast veterinarët gjegjësisht Praktikat Veterinare të licencuara nëpër komunat përkatëse.

Gjithashtu ata rekomandojnë që nga niveli qendror tu jepen mjete shtesë të gjitha komunave sipas nevojës dhe të ketë monitorim adekuat dhe rigoroz nga organet kompetente tek kontraktuesit për trajtimin e qenve endacak.

“OVK vazhdimisht do të jetë pjesë aktive dhe do të bashkëpunoj më të gjithë akterët tjerë të interesuar për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Do të organizojmë seminare dhe trajnime për trajtimin e qenve endacak në mënyrë që të gjithë veterinarët t’i trajtojnë qentë endacak në mënyrë profesionale dhe në përputhje të plotë me ligjet në fuqi”.