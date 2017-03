Organizata e kulturës: Refuzojmë lëmoshat e komunës për ngjarjet kulturore

Komuna e Prizrenit ka publikuar listën e granteve për organizatat dhe ngjarjet kulturore të Prizrenit për vitin 2017. Shuma totale e këtyre granteve nuk është aq sa gjysma e mjeteve që komuna shpenzon për blerjen e veturave të reja, ndërsa ngjarjet kulturore çdo vit kontribojnë miliona euro në ekonominë e qytetit.

Përveç shumave tejet të vogla për disa, një pjesë e organizatave dhe ngjarjeve kulturore as nuk janë në listën e granteve të komunës për sivjet. Për këtë arsye, ne organizatat e poshtë nënshkruara (anëtare të Rrjetit të Organizatave të Kulturës në Prizren) e refuzojmë këtë formë të trajtimit nga ana e komunës.

Nëse Komuna e Prizrenit përgjatë muajit prill nuk e rishqyrton formën dhe nivelin e përkrahjes për ngjarjet kulturore të Prizrenit, ne do të rimendojmë pozicionin tonë në raport me organizimet tona, duke mos e përjashtuar as mundësinë e anulimit të edicioneve të sivjetme.

Organizatat nënshkruese, DokuFest Fondaconi Lumbardhi NGOM Autostrada Biennale X40 Ec Ma Ndryshe THY Durmish Asllano CHwB Kosovë ATTA Fondacioni Legatum Numizmatika Paradigma.