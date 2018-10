“Orange is the New Black” do përfundojë mbas sezonit të 7-të

Sezoni i ardhëm i “Orange is the New Black” do të jetë sezoni i fundit i këtij seriali të transmetuar në Netflix, u lajmërua dje.

Në një postim të titulluar, “Kujdes: kjo mund të jetë e qara e fundit. Sezoni i fundit më 2019 #OITNB,” yjet e serialit e konfurmuan lajmin me një video të postuar.

Taylor Schilling, Laura Prepon, Danielle Brooks, Taryn Manning, Uzo Aduba, Adrienne C. Moore, Kate Mulgrew, Dascha Polanco, Natasha Lyonne, Yael Stone and Selenis Leyva të gjithë ndanë mesazhet e tyre me fansa në një video një minutëshe.

“Sezoni i fundit po vjen,” tha Schilling.

“ Do më marr malli të luaj në një prej serive më origjinale dhe kontraverale të dekadës,” shtoi Mulgrew.

“ Jam shumë falenderuese për kohën e mirë, njohurinë, shoqërinë, dashurinë, familjen që kemi krijuar së bashku,” vazhdoi Aduba.

Para përfundimit të videos, Uzo premtoi se fansat nuk do të zhgënjehen me episodat që do të vijnë.

“Është një sezon të cilin nuk do ta harroni kurrë,” tha ajo. “ Do ju japim shumë më shumë se që jukeni dëshiruar. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.”

Sezoni i shtatë duhet të jetë nje sezon interesant për shikuesit—SPOILER ALERT—Piper del nga burgu në fund të sezonit të gjashtë.

Sezoni do të shfaqet dikund në vitin 2019 dhe vjen pas anulimeve të serialeve si “House of Cards” dhe “Iron Fist”.