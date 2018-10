Opera, bori dhe tortë të kuqërremtë për dasmën mbretërore të Eugenie, princeshës së Britanisë

Këngëtarja e famshme e operas Andrea Bocelli dhe anëtarët e Orkestrës Filarmonike Mbretërore do të performojnë të premten e ardhshme në dasmën e Eugenie, princeshës së Britanisë, u njoftua nga Buckingham Palace të shtunën ndërkohë që u zbuluan detaje rreth dasmës në Windsor Castle.

Eugenie, 28 vjeç, do të martohet me Jack Brooksbank në kishën e Shën Gjergjit, ku më herët këtë vit, kushëriri i saj, Princi Harry u martua me Meghan Markle. Nga pallati gjithashtu u njoftua se borizanët nga grupi i Kalorësisë Familjare do të performojnë një rënie borie gjatë ceremonisë, të përgatitur veçanërisht për këtë rast.

Ndërkohë që çifti largohet nga kisha, në shkallë do të renditen anëtarët e trupave Grenadier. Babai i Eugenie, princi Andrew, është kolonel i trupave.

Torta e dasmës do të jetë e kuqërremtë dhe ngjyrë çokollate në mënyrë që të reflektojë “ngjyrat e pasura të vjeshtës”, u tha nga pallati. Tortën do ta përgatisë Sophie Cabot, dizajnerja e torteve nga Londra, që fillimisht ishte dizajnere e kostumeve.

Eugenie dhe motra e saj e madhe, princesha Beatrice janë fëmijët e Andrew dhe Sara Ferguson, dukës dhe dukeshës së Jorkut.

Në një intervistë, pas shpalljes së fejesës, Eugenie tha se e kishte njohur Brooksband kur ajo ishte 20 ndërsa ai 24 vjeç. Brooksband tha në këtë intervistë se ishte “dashuri me shikim të parë”.