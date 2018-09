O’Conoll: Ka ardhur koha që Kosova të jetë e përgjegjshme për sundimin e ligjit

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri , dhe Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O’Conoll, nënshkruan sot Marrëveshje Bashkëpunimi për mbështetjen e Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit.

Ministri Tahiri theksoi se tashmë faza e parë e kësaj reforme është përmbyllur, dhe pritet që edhe Strategjia e Rishikimit Funksional të jetë e gatshme në qershorin e vitit të ardhshëm.

Me Memorandumin e ri, Ambasada Britanike do të mbështes me ekspertë këtë reformë, konkretisht Shtyllën e Funksionimit të Gjyqësorit.

“Edhe kjo Strategji synon fuqizimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës, synon fuqizimin dhe pavarësinë e gjyqësorit, ngritjen e kapaciteteve dhe padyshim që lidhet ngushtë edhe me Agjendën që e lansuam dje “Drejtësia 2020″, ku qëllim është që në vitin 2020 ta kemi një sistem të drejtësisë i cili nuk ballafaqohet me sfida dhe probleme që është duke u ballafaquar tani”, tha ministri Tahiri.

Ambasadori Britanik ka theksuar se mënyra më e mirë për të luftuar korrupsionin, terrorizmin e radikalizmin, është duke pasur strukturën e duhur, vullnetin e plotë politik dhe përkrahjen e fuqishme sektori i sundimit të ligjit. Sipas tij, kosovarët duhet që të tregojnë sërish trimërinë që e kanë treguar në luftë.