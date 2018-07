Objekti i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës zgjon interesim në MoMA

Objekti i cili disa herë nga revista të ndryshme u cilësua si një prej më të shëmtuarve në botë, ka tërhequr vëmendjen e publikut në muzeun prestigjioz amerikan.

Objekti i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” është prezantuar në Museum of Modern Art (MoMA) në New York, në kuadër të ekspozitës gjigante, që është para e llojit të tillë e prezantuar ndërkombëtarisht dhe që flet për arkitekturën e kohës së ish-Jugosllavisë. Është titulluar “Toward Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia 1948 -1980”, shkruan sot “Koha Ditore”.

Arkitekti kosovar Bekim Ramku, i cili është pjesë e ekipit kuratorial të kësaj ekspozite, organizuar nga Martino Stireli, shef kuratorial i arkitekturës në MoMA, ka thënë se objekti i Bibliotekës e ka tërhequr vëmendjen e publikut njujorkez.

“Stafi i MoMA-s më ka treguar se interesimi më i madh ka qenë për Bibliotekën”, ka thënë Ramku. Kjo ekspozitë që u hap për donatorë, financues e njerëz të tjerë të rëndësishëm, më datën 10 të këtij muaji, të dielën u hap edhe për publikun e gjerë.