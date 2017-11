OAK: Paralajmërohet edhe një padi në Arbitrazh!

Oda e Afarizmit të Kosovës ka mbajt konferencë të jashtëzakonshme, ku dy avokatet e investitorit kroat dhe ish-pronarit të Minierës së Goleshit, Rrustem Zogaj, kanë paraqitur shqetësimet e tyre lidhur me trajtimin juridik të këtij procesi.

Ato kanë paralajmëruar shtetin që nëse organet e drejtësisë nuk e trajtojnë këtë rast siç duhet, do ta dërgojnë në Gjykatën e Arbitrazhit.

Avokatja, Vahide Braha është në dijeni që rastet në arbitrazh nuk do të ishin në të mirë të vendit, pasi sipas saj, kjo do ta dëmtojnë edhe Kosovës por nëse shteti dhe drejtësia kosovare nuk vepron, atëherë janë të detyruar të deponojnë rastin atje.

Ajo po ashtu ka paraqitur faktet se ku ajo si përfaqësuese juridike ka gjetë që Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, tani Agjencia Kosovare e Privatizimit, ka flasifikuar dokumentet për ta uzurpuar pronën e privatizuar të MIM Goleshit.

“Këtu kemi të bëjmë me një çështje korruptive të nivelit të lartë, më mirë është me thënë krim i organizuar, sepse për ta përligj një vendim të kundërligjshëm pala kontraktuese e cila është AKM e tash AKP , ka bërë tri raporte. Raportin e parë të cilinë e kishte bërë në vitin 2012 dhe 2013-të, e bërë me shifrën e investimeve prej 13 milionë e 376 e 223 mijë euro, ndërsa për ta përligj një falsifikim të sajën dhe për ta marrë direkt këtë pasuri e cila ishte e privatizuar me spin off special dhe e cila ishte duke shkuar shumë mirë dhe shumë mbarë dhe kishte bërë investime jo 13 milionë sa kishin thënë këta sepse analizat dhe ekspertizat e pronarit kishin dal mbi 14 deri në 22 milionë në fund.

Mirëpo ato nuk u morën parasysh për ta uzurpuar këtë pronë, ata e falsifikuan një raport dhe ai raport i falsifikuar ishte në vitin 2014-të, përkundër asaj që ata e kishin dhënë raportin e 13 milionë e 376, ata e dhanë raportin e dytë të falsifikuar i cili saktësisht 326 mijë e 978 euro. Prej 13 milionë sa këta kishin raportuar në raportin e parë dhe të dytin në raportin e tretë kishin raportuar 326 dhe kjo shumë lehtë gjindtë në ueb sajtine AKP-së”, tha Brahaj.