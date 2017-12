OAK: Mos harmonizimi i ligjeve pengesë për zhvillimin e biznesit në sektorin minerar

Kosova si vendi i pasur me burime nëntokësore si dhe me një potencial të fuqishëm për zhvillimin ekonomik, vazhdon të ketë ngecje në zhvillimin e sektorit minerar e gjithë kjo për mos harmonizimin e ligjeve. Ishte ky diskutimi më i fuqishëm në tryezën e diskutimit të organizuar nga Oda e Afarizmit të Kosovës me temën: “Sektori minerar në Kosovë – Sukses apo Dështim?!”.

Ismet Mulaj – drejtor ekzekutiv në OAK, deklaroi se sektori minerar është njëra nga burimet më të fuqishme që ka vendi për zhvillimin ekonomik, por që fatkeqësisht 18 vite pasluftës ky sektor ka mbetur pengë i mos harmonizimit të ligjit për krijimin e klimës të bërit biznesë dhe investime në këtë resurës natyrorë.

Ibrahim Rexhepi – këshilltar në Ministrinë e Zhvilimit Ekonomik, gjatë fjalimit të tij prezantoi disa pika rekomanduese që priten të përfshihen në strategjinë e zhvillimit ekonomik për sektorin minerar, duke vën theksë në thithjen e investimeve të huaja në këtë sektor dhe zhvillimin e sektoreve tjera.

Kurse Musa Shabani – Kryetar i Boridit në KPMM, foli rreth proceduarave ligjore që duhet të ndjekin bizneset për t’u paisur me lincesa.

Ahmet Zejnullahu – drejtor ekzekutiv në Agjencionin e Pyjeve të Kosovë, tregoj për mënyrën se si punon ky institucion duke u bazuar në ligjin për pyjet, po që ky ligj bie ndesh me ligjin për miniera e kjo po bën që shumë herë të kemi probleme me biznese.

Musa Riza – Profesor tregoi për rastin e Goleshit dhe humbjet që ka vendi për mos funksionalizimin e kësaj miniere.

Kuse përfaqësuesit nga bizneset që janë nga ky sektor, folën me shembuj se si janë penguar me procedura burokratike dhe me ligje jo në favorë të zhvillimit të bizneseve, ka bërë që sektori minerar të jetë duke i degraduar.

Në fund të takimit OAK adresoi disa rekomandime se si operatorët e këtij sektori të jenë më të suksesshëm në veprimtarinë e tyre.