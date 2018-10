Nxënës nga Lugina vizitojnë Kosovën

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, e mbështëti fuqishëm nismën e koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport, Rexhep Hoti, për organizimin institucional të eskursionit të nxënësve nga Presheva Metvegja dhe Bujanoci dhe shprehu gatishmërinë që nisma të tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

Njëkohësisht, Haradinaj kërkoi nga nxënësit që t’u bëjnë ftesë edhe bashkëmoshatarëve të tyre të të gjitha kombësive që ta viziojnë Kosovën bashkarisht.

“Në Kosovë bashkëndjej me ju, familjet e juaja, prindërit me të cilët jeta është jo aq e lehtë, për gjendjen ekonomike, të drejtat njerëzore por edhe kombëare, nevojat e përgjithshme të njerëzve tanë aty, njëkohësit për nxënësit, shkollën, vendbanimet. Rinia shqiptare, autoktone në trojet e veta, me vlera unike dhe paqedashës, do të kenë të ardhme prosperuese për të cilën është garancë orientimi ynë properëndimor dhe synimi për paqe e mirëkuptim me të gjithë popujt e rajonit”, u shpreh ndër të tjera kryeministri Haradinaj.

Organizatori i këtij eskursioni, koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport, Rexhep Hoti, falenderoi Haradinaj që ia mundësoi ta realizojë premtimin e dhënë gjatë vizitës në Preshevë.

“Është nder i veçantë që në Qeverinë e Republikës së Kosovës të presim nxënës të Preshevës, Bujanocit e Medvegjës, si dhe të bëjnë një vizitë të tillë nëpër disa vende të Republikës së Kosovës. Shumë shpejt do të organizojmë një vizitë dy ditore në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc ku edhe do të shpalosim Programin Nacional për Rininë”, tha Hoti.

Hoti shprehu gatishmërinë që herave tjera vizita të tilla të bëhen edhe me nxënësit e shkollave fillore të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit.

Gjatë këtij eskursioni, 115 nxënësit e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit vizituan Kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz, ku edhe u njoftuan nga afër për historinë e Jasharajve. Pastaj, vizituan Qeverinë e Kosovës ku u pritën nga Kryeministri Haradinaj. Nxënësit patën mundësinë që të drekojnë në objektin e kryeministrisë, për të vazhduar pastaj në Parkun Arkeologjik në Ulpianë dhe në qytetin e Prizrenit.