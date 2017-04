NP “Termokos” ndërpret furnizimin me ngrohje

NP “Termokos” Sh.A në koordinim të plotë me KEK-un, pas ngritjes së temperaturave në vendin tonë ka marrë vendim, që të ndërpres sot furnizimin e mëtutjeshëm me ngrohje për gjithë konsumatorët e vet.

Rikujtojmë se furnizimi i jashtëzakonshëm me ngrohje, gjë e cila lejohet edhe me aktet ligjore në fuqi, kishte filluar pas rënies së temperaturave dhe kërkesave të konsumatorëve për vazhdimin e furnizimit me ngrohje. Furnizimi me ngrohje ka vazhduar pa ndërprerje për më shumë se një javë, më saktësisht për aq kohë sa kjo ka qenë e nevojshme.

Zgjatja e furnizimit me ngrohje jashtë sezonit të rregull ngrohës, të përcaktuar me aktet ligjore në fuqi, ka ndodhur për herë të parë në historinë e ekzistimit të ngrohtores, ndërkohë që NP “Termokos” ka marrë shumë falënderime dhe mesazhe inkurajuese nga konsumatorët për ngrohjen e mjaftueshme dhe cilësore, që u kemi ofruar këtyre ditëve të ftohta.

Menaxhmenti i NP “Termokos” falënderon konsumatorët për mbështetjen e ofruar, në veçanti ata, që janë të rregullt në pagesën e shërbimeve të ngrohjes, me shpresë se edhe sezoni i ardhshëm ngrohës do të jetë po kaq i suksesshëm sa ky sezon, që sapo përfundoi.