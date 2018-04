Norvegjia partner i përkushtuar për paqe e stabilitet në të gjitha vendet e rajonit

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka pritur sekretarin e shtetit të MPJ-së së Norvegjisë, Audun Halvorsen Beka.

Thaçi e ka falënderuar sekretarin e MPJ-së së Norvegjisë, Audun Halvorsen Beka për përkrahjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Kosovës.

“Kosova po vazhdon me konsolidimin e shtetësisë. Ne kemi marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët dhe po punojmë për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme me Serbinë”, u shpreh presidenti Thaçi.