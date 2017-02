Një trend në rritje: martesat e hershme në mesin e kosovarëve

Mervete Hashani, tash 24 vjeçare u detyrua nga familja e saj të martohej kur ishte e mitur. Ajo thotë se nuk dëshironte të martohej aq heret sepse kishte synime për të ardhmen, të cilat prindërit ia shuan duke marrë këtë vendim për të.

“Në moshën 17 vjeçare kam folur me një djalë. Kur babi e kuptoi më detyroi të martohem me të, pasi sipas tij nuk ishte e drejtë e as e moralshme të dilja me një djalë me të cilin nuk kam lidhje martesore“, thotë Hashani.