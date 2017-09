Një mikrobirrari synon të shtojë shije të reja në skenën kosovare të birrës

Mikrobirraria e parë kosovare Sabaja që gjendet në dalje të Graҫanicës vazhdon ta rrisë suksesin duke hyrë në vitin e katërt të biznesit. Duke punuar me restorante, supermarkete dhe festivale si BeerFest Kosova, themeluesi i Sabajës, Alex Butler bëri emër për vete dhe partnerët e tij në skenën kosovare të birrës.

“E themeluam Sabajën në 2012, dhe prodhuam birrën e parë në qershor 2013. Partnerët e mi janë që të dy kosovarë, gruaja ime Etida dhe vëllau i saj Genc Zeka,” tha pronari amerikan, Butler.

Me Etidën ishin takuar më 2009 në vendlindjen e tij Rochester, New York. Që të dy ishin duke bërë studimet e masterit për biznes në Rochester Institute of Technology. Ishin në lidhje gjatë vitit që ajo ishte në Rochester dhe në të njëjtën kohë ai dhe shoku i tij i dhomës filluan të mësonin si bëhet birra në shtëpi.

“Etida u kthye në Prishtinë pas diplomimit dhe unë shkova në Brooklyn të punoj në industrinë e muzikës, por vazhdova të bëj birrë. Ajo më vizitoi kur isha atje dhe unë e bëra të provojë Russia Imperial Stout që e kisha bërë. Ishte një birrë e mirë, me mjaft shije të ҫokollatës dhe karamelit me pak shije të hidhur .”

Etida i kishte thënë se në Kosovë nuk e kishin këtë lloj të birrës. Gjatë kthimit në Kosovë, në aeroplan, ajo vendosi të fillojë një birrari artizanale në Prishtinë që të sjellë diҫka të re në treg.

“Të nesërmen Etida më thirri në Skype dhe më kërkoi t’i mësojë të bëjë birrë. Unë i thash se nuk do ta mësoja – më me dëshirë të vija në Kosovë dhe të bëja birrë me të. Receta e birrës së parë na u bë pija sezonale dimërore, The Winter King (Mbreti i dimrit),” shtoi Butler.

Ai rrëfen se si në kohërat ilire, “Sabaja” ishte fjala për birrë. Më vonë, fjala turke “sabah” që do të thotë mëngjes, hyri në gjuhën shqipe.

“Mendojmë se është e vendit të shohim birrat që i prodhojmë me duart tona si një fillim të ri për birrën në Kosovë,” tha Butler.

Prej asaj kohe, janë bërë katër vite që Butler u ofron birrë artizanale kosovarëve.

“Jemi birraria e parë artizanale në vend dhe e para që prodhon birra të llojit Ale,” thotë Butler.

Birraria e vogël që gjendet afër Manastirit të Graҫanicës jashtë Prishtinës, ofron një atmosferë të rehatshme ku mund të shohësh procesin e prodhimit të birrës dhe mbushjes së shisheve.

“Ne kemi tri lloje të birrave që i servojmë gjatë gjithë vitit, me ‘bajraktarin’ tonë IPA (Imported Pale Ale), Smoked Porter dhe Session Pale Ale. Gjithashtu kemi prodhuar disa birra në sasi të limituar përfshirë Imperial Stout, Belgian Saison, English Ale dhe Amber Ale. Ne vendosëm të fillojmë me IPA sepse ishte ndryshe – deshëm të fillojmë me diҫka tërësisht të re, që nga produkti deri tek paketimi dhe përfundimisht me mënyrën se si ne e prezentojmë. Pastaj u zgjeruam me Porter-in për t’i treguar tregut që birra mund të jetë më ndryshe nga birra e rrallë Dark lager që gjendet në tregun lokal. Në fund krijuam the Session si një version i Pilsnerëve me më pak alkool – diҫka që njerëzit të mund ta pinë duke shikuar lojën e futbollit”, tha Butler.

Sabaja mund të gjindet në kafiteritë dhe restorantet nëpër Prishtinë, përfshirë Baba Ghanoush, Soma, Dit’ e Nat’ dhe MIQT Pub si dhe në restorante në Prizren, Gjakovë, dhe Gjilan. Sabaja shitet në dyqane të përzgjedhura nëpër Kosovë.

Butler dhe gruaja e tij hapën një restorant për të shërbyer birrat e tyre si dhe një bar tradicional në qendër të qytetit afër stadiumit të futbollit. Çifti shpreson ta hap një tjetër bar me lokacion të ri vitin e ardhshëm.

“Industria e birrës në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi dominohet nga birrat evropiane, sidomos pilsnerët. Hulumtimi jonë tregoi se vetëm 5 % e tregut ishin të interesuar në birra jashtë grupit të lagerëve,” tha Butler.

Sabaja është njëra nga tri mikrobirraritë në Kosovë, së bashku me Grembeer dhe birraria ELNOR Prishtina, që prodhojnë krahas koorporatave më të mëdha si Birra Peja dhe Birra Prishtina.

Përkundër përqindjes së vogël të të interesuarve për birra tjera pos lager-it, Butler është i sigurt që kjo mjaftonte për të filluar, dhe për të tërhequr më shumë njerëz me zhvillimin e birrarisë.

“Qëllimi ynë këtu është të ndërtojmë një industri të birrës artizanale, sikur në SHBA ku ajo përbën 20% të tregut amerikan. Sfida më e madhe që kemi është t’u prezantojmë njerëzve një birrë që sfidon pritshmëritë e tyre. Kur gjithë jetën kë pirë vetëm birrë pilsner (si birra Peja), herën e parë që provon një IPA, të duket e ҫuditshme. Kemi bërë për vete shumë njerëz për këto katër vite. Kemi konsumatorë që tani na thonë se nuk mund të pinë birra lager përsëri. Është një ndjenjë e mrekullueshme – të ndikosh në atë mënyrë në shijet e njerëzve – por mbetet shumë punë për të bërë,” shtoi ai.

Kur u pyetën për planet për birrën dhe birrarinë në të ardhmen, Butler tha se shpreson të përfshijë më shumë kosovarë.

“Kemi të rinj të interesuar; ata që i njohin llojet nëpër botë, e sidomos ata që interesohen për bërjen e birrës në shtëpi, por kjo nuk kufizohet vetëm tek të rinjtë. Një pjesë e madhe e tregut tonë aktual janë edhe ndërkombëtarët në Prishtinë, por po fillon të zhvendoset në një treg më të gjerë dhe ne po punojmë që kjo të ndodhë.”

Shumë kosovarë parapëlqejnë Birrën Peja nga zgjedhjet e tjera. Kjo është fabrika më e madhe e birrës në Kosovë, që prodhon pilsnerin e tyre të famshëm, një lloj të “pale lager”, që e kanë prodhuar që nga viti 1970 për shpërndarje nëpër Ballkan.

Kompania gjithashtu prodhon një birrë premium dhe birrë pa alkool. Aktualisht po shikojnë drejt zgjerimit në tregje ndërkombëtare, veҫanërisht ato të Evropës Perëndimore dhe të Shteteve të Bashkuara, sipas anëtarit të Bordit të Drejtorëve, Valon Basha.

“Nuk ka pasur konkurrencë në sektorin artizanal të industrisë së birrës në Kosovë prej se filluam prodhimin e birrës, por po fillojmë të shohim ndryshime ndërkohë që prodhuesit e ri po ia nisin biznesit të tyre. Ndërkohë që po krijojmë një prodhim më veti në mesin e lojtarëve të mëdhenj, si Birra Peja, vështirë se këtë mund ta quash konkurrencë. Ata e bëjnë punën e tyre shumë mirë, dhe ne i respektojmë për këtë. Megjithatë, nuk ka si të krahasomi me ta,” tha Butler.

Synimi i Sabaja-s dhe miniprodhuesve të tjerë nuk ishte ta marrin një pjesë të tregut nga lojtarët e mëdhenj, por në vend të saj t’u shtojnë njerëzve interesimin për birrë duke u ofruar një llojllojshmëri të gjerë stilesh të mrekullueshme. Ata pohojnë se duan ta zhvillojnë këtë industri, në përgjithësi, gjë që do të ishte e mirë për të gjithë konkurrencën, kështu që gjithmonë janë të emocionuar kur shohin prodhuesit e rinj. Kjo, sipas tyre, do të thotë se gjërat po ecin në drejtimin e duhur.

“Që nga fillimi, ne kemi pasur një rritje të ngadaltë por stabile. Megjithatë, sidomos sivjet kemi vërejtur ndryshim të madh, dhe ne po bëjmë hapa drejt një qasjeje më agresive të zhvillimit. Do të lansojmë disa produkte të reja këtë vjeshtë, të krijuara për njërëzit që nuk janë aq entuziastë të dalin nga rehatia e tyre. Birra që do të hapin rrugën për t’i njohur më shumë njerëz me cilësinë e birrave artizanale dhe më në fund t’i nxisë të eksperimentojnë me stile të papritura që në fillim mund të duken shumë të spikatura,” tha Butler.

Përveҫ Kosovës, Sabaja eksporton birra në Kroaci dhe shpreson ta zgjerojë tregun në vendet e tjera të Ballkanit.

“Jemi shumë të emocionuar për muajt në vazhdim. Shpresojmë të kemi më shumë eksport vitin e ardhshëm dhe të rrisim sasinë, por synojmë një stabilitet të rritjes organike në përgjithësi,” tha ai.

Sabaja ishte njëra nga tetëmbëdhjetë birrat që u ofruan në Beer Festival Kosova në korrik, së bashku me birrat më të njohura lokale si Birra Peja, Birra Prishtina dhe Grand Birra. Shumë punë kishte edhe në stendat e birrave të importuara si Corona dhe Heineken.

“Është e vështirë të garosh me kompanitë e mëdha, por Sabaja ka birrë shumë të mirë në krikëll dhe ne jemi të lumtur që punojmë me ta,” tha organizatori i festivalit Leart Zega.

Festivali pati më shumë se 10,000 pjesëmarrës për një fundjavë me birrë, muzikë live madje edhe fishekzjarre, sipas Zegës. Çmimi i hyrjes ishte një euro dhe birrat kishin gati të njëjtin ҫmim.

Një pjesëmarrës në festival, 20 vjeҫari Leo Zogiani i qëndroi besnik birrës Peja natën e parë, mirëpo tha se ishte i hapur të provonte birra të tjera gjatë festivalit.

“Më pëlqen Peja, është birrë e mirë, është e lirë dhe mund ta gjesh kudo. Ne këtu e kemi pirë gjithmonë,” tha Zogiani.

Një tjetër pjesëmarrës, Adem Musa tha se pasi që kaloi kohë jashtë shtetit është i lumtur që festivali ofron birra të ndryshme, si lokale ashtu edhe të importuara.

“Isha në Gjermani për dy vjet gjatë studimeve. Ishte e mrekullueshme, skena e birrës atje është e mrekullueshme, një nga gjërat që më mungon më së shumti kur u ktheva në Prishtinë! ,” thotë ai duke buzëqeshur.

Është i kënaqur që tani këtu kai festivale të tilla – nuk është Octoberfest, por është një mundësi që njerëzit të provojnë gjëra të reja, diҫ që nuk do ta bënin në një kafiteri apo restorant.

“Ne duam t’i mbështesim bizneset e vogla lokale dhe ta krijojmë një mentalitet ndryshe për birrën në Kosovë,“Ne duam t’i inkurajojmë njerëzit të provojnë gjëra të reja dhe të krijojnë historitë e tyre,” tha Zega.

(Elise St. Esprit është praktikante që shkruan për KosovaLive këtë verë në bashkëpunim me Universitetin e Majamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Përktheu dhe përshtati: Bulza Çapriqi)