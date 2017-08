Një kamp veror në Kopanik sjell barazi dhe tolerancë nacionale

Dyzet të rinj shqiptarë dhe serbë të Kosovës, u tubuan javën që shkoi, në një kamp veror, në një kombinim argëtimi përmes stimulimit të punës në grup, mendimit kritik, bashkëpunimit dhe mirëqenies, dhe ndërtimi i tolerancës kanë pasur mundësi të fillojnë t’i thyejnë edhe stereotipet nacionale mes tyre.

Kampi i organizuar nga “Be a Man Club/Klubi Bonu Burrë”(KBB), kësaj radhe i zhvendosur në ambientin malor të Kopaonikut, u zhvillua në kuadër të projektit “Përfshirja e burrave të rinj për barazi gjinore”, mbështetur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) e implementuar nga organizata joqeveritare “Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë/Peer Educators Network” (PEN) dhe nga Organizata “Sinergija” në pjesën veriore të Mitrovicës.

Ndërkohë që projekti është një nismë për thyerjen e stereotipeve gjinore duke sjellë barazi gjinore, kundër dhunës dhe paragjykimeve, ky kamp, krahas punëtorive, është një prej organizimeve të ngjashme gjatë verës.

Saša Gavrić, këshilltar për çështje gjinore në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), thotë se së bashku me organizatat joqeveritare dhe me pjesëtarët e tjerë të interesuar ndërkombëtarë, siç janë agjencitë e Bashkimit Evropian dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, do të kenë rol mbështetës të disa prej këtyre aktiviteteve, që kanë për qëllim zhvillimin e aftësive dhe mundësive të rinisë në fushat e lidershipit publik, vullnetarizmit, ndërtimit të vetëbesimit, mendimit kritik, drejtësisë dhe kohezionit shoqëror, lirisë së shprehjes dhe dialogut.

“Për ne ka qenë shumë e rëndësishme të dëshmojmë mbështetje për ‘Rrjetin e Edukatorëve Bashkëmoshatar’ (PEN) nga Prishtina si dhe ‘Sinergija’ nga Mitrovica e Veriut për aktivitetet e iniciativës së tyre të mrekullueshme siç është ‘Iniciativa e Burrave të Rinj’, me të rinjtë e të rejat në Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë Veriore etj.”, thotë ai.

Pjesëmarrësja Eldiana Azemi thotë se nuk i ka penguar fare nacionaliteti tjetër i pjesëmarrësve.

“Ishte e rëndësishme të kalonim mirë dhe të shfaqnim barazi, dhe jo diskriminime”, thotë ajo.

Bashkëmoshatarja e saj serbe, Andjelina Spasic, thotë se ka pasur një kohë të mirë dhe se ka takuar njerëz shumë të mirë, ndërkohë që tregon se këta të rinj kosovarë kishin komunikuar mes vete në tri gjuhë, atë angleze, shqipe dhe serbe.

“Do të doja që kjo miqësi të vazhdojë edhe pas kampit”, thotë ajo.

Organizatorët thonë se nuk kishin hasur asnjë problem të vetëm dhe theksojnë se një ndër rregullat e respektuara gjatë këtij kampi ishte edhe mosmbajtja e simboleve nacionaliste.

”Zakonisht pjesëmarrësit janë të përzgjedhur, dhe këta pjesëmarrës vetëm se janë trajnuar dhe kanë kaluar nëpër punëtori që janë pro barazisë dhe janë kundër diskriminimit e dhunës. Ne duam të krijojmë shoqëri mes vete, nuk e shikojmë nacionalitetin të cilit i takojnë ose çfarë gjuhe flasin”, thotë Korab Jaha, koordinator i projektit “Iniciativa e Burrave të Rinj” në kuadër të të cilit funksionon Klubi Bonu Burrë.

Stefan Veljković, drejtor i programit “YEC Synergy” tregon se kjo organizatë joqeveritare është e vetmja në Mitrovicën e Veriut.

“Kemi shumë të rinj të papunë dhe shumica prej tyre janë duke dalë jasht vendit. Gjendja nuk është aq e mirë për ta, por kësi lloj organizata joqeveritare si PEN dhe YEC Synergy, janë duke punuar në të mirë të të rinjve e të rejave për një rini të fuqizuar”, thotë ai.

Këshilltari për çështje gjinore i OSBE-së, thekson rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile. Ai thotë se këto organizata luajnë një rol themelor në shoqëri, pasi që ato punojnë drejtpërdrejt me grupet vullnetare dhe janë në gjendje t’i identifikojnë problemet dhe zgjidhjet. Për këtë shkak, sipas tij, ata duhet të marrin një respekt dhe mbështetje më të fortë nga institucionet qeveritare.

“Kampi i fundit rinor në Kopaonik, dëshmoi se si mund të duket bashkëpunimi dhe se i përket gjeneratës së re të ridefinojnë stereotipet dhe të punojnë së bashku për një të ardhme më të ndritshme”, thotë ai.

Njomza Berisha