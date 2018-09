Një fundjavë arti në Tiranë

Kjo fundjavë në Tiranë do të jetë ndryshe nga të tjerat pasi përveç se do të fillojë Festivali Mbarëkombëtar i Teatrit, në galeritë dhe muzetë publike dhe private do të ekspozohen tablo, instalacione dhe vepra që kombinojnë artin, historinë dhe arkitekturën.

Fundjava e artit vizual, nëse mund ta quajmë kështu, do të fillojë pasditen e së shtunës në Muzeun e Përgjimeve. Historia e dy vendeve që përmbysën sistemin politik diktatorial tregohet përmes “ Çlirimit 1989”.

Në Muzeun Kombëtar, historia e Skënderbeut përfshirë lindjen, martesën dhe betejat e tij tregohet nga Vangjel Gjikondi përmes 60 pikturash të përmasave të mëdha, që atij iu deshën 10 vjet për t’i realizuar.

Ka tërhequr vëmendjen edhe ekspozita e dy instalacioneve e Greg Ramës që përmes ngjyrës së bardhë ka shprehur besimin se jo çdo hapësirë është e zënë duke ofruar kështu një qasje të re ndaj hapësirave ende të papushtuara të Tiranës. Ato vazhdojnë të jenë të ekspozuara në galerinë FAB për të gjithë ata që duan t’i shohin.

E në Galerinë Kombëtare do të ekspozohen punimet e artistes bashkëkohore nga Kosova Flaka Haliti. Para se t’i sillte në Tiranë, Haliti i ka ekspozuar punimet e veta edhe në Gjermani.

Fundjava e artit vizual nuk i lë anash as fëmijët. Në teatrin eksperimental vijnë dy përralla me heronj klasikë ndërsa në teatrin e metropolit një rrëfenjë më moderne.