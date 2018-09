Nita Zeqiri dhe Ajete Kërqeli me ekspozitën për viza

Kohët e fundit tema kryesore në vendin tonë janë vizat. Kosovarët po ballafaqohen me problemin e të qenit të izoluar nga bota si pasojë e mungesës së tyre. Ajete Kërqeli dhe Nita Zeqiri kanë aplikuar për vizë për të vazhduar studimet jashtë Kosovës, mirëpo përderisa Ajete Kërqelit iu mundësua kjo, Nita nuk e pati fatin e njëjtë. Andaj, ato kanë vendosur që këtë pakënaqësi që gjithë kosovarët e ndajnë, ta shprehin në art.

“Përvoja jonë na ka kriju një ndjenjë që ky proces është më shumë si punë e lotarisë sesa si punë e dëshmive që po dorëzohen me rast të aplikimit për vizë. Pra e kemi dokumentuar këtë përvojën tonë personale pasi shumë njerëz arrijnë me u identifiku me këtë. E dimë se sa të shpeshta janë këto raste në Kosovë, momentet kur aplikon për vizë edhe nuk e ke idenë se a ki me e marrë a jo, pastaj edhe ajo ndjenja që të krijohet gjatë procesit të aplikimit”, tregon Ajete Kërqeli.

Ato kanë vendosur dokumente në murin e ekspozitës, e që këto letra të bardha janë të shumta në procesin e marrjes së vizës. Pjesa tjetër përfshinte një instalacion me video që paraqiste shpenzimet që kanë bërë për të aplikuar për vizë.

“Ajo që fshihet pas kësaj ekspozite është një reagim ndaj gjithë këtij sistemi burokratik dhe jo të drejtë. Një thirrje për liri të lëvizjes. Kishim dëshiru që me e tejkalu këtë jo vetëm njerëzit në Kosovë por edhe në gjithë botën, pra të kenë të drejtën për lëvizje të lirë, të drejtën për edukim kudo që ata dëshirojnë”, u shpreh Nita Zeqiri.

Ekspozita do të jetë e hapur deri më 26 tetor.