Nis festa e vjeljes së rrushit ” Hardh Fest 2018″, më 7 shtator

Me sloganin “Me Pamje Kah Vneshta”, këtë vit mbahet edicioni i 17 i festës së vjeljes së rrushit – Hardh Fest, që do të nis nesër ( e premte ) më 7 shtator dhe do të zgjasë deri më datën 9 shtator, n’Konak të Rahovecit ( tek shtëpia e verës). Ndërsa ceremonia zyrtare e hapjes së festës fillon nga ora 11:30, me prerjen zyrtare të kalaveshit të rrushit si dhe adresimet zyrtare.

Festivali organizohet nën patronatin e kryetarit të Komunës së Rahovecit.

E vecanta e këtij edicioni është ardhja e legjendës së muzikës rock, Kee Marcello, ish anëtar i grupit Europe, i cili me bendin e tij, do të performojë gjatë koncertit të Hardh Fest 2018.

*Më këtë rast ju ftojmë që me praninë tuaj, të mbuloni aktivitetet e festës së vjeljes së rrushit ” Hardh Fest 2018″.