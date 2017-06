NGOM Fest publikon programin e plotë për edicionin e shtatë

Festivali i muzikës NGOMfest vjen me edicionin e shtatë, i cili do të organizohet për herë të dytë në kalanë e qytetit të Prizrenit gjatë datave 6-9 korrik.

Gjatë datave 6-9 korrik NGOM-i do të sjellë një program të gjerë muzikor me artistë të huaj dhe vendorë të ndarë në dy skena.

Tanimë u shpalos edhe programi i plotë i festivalit, ku sipas traditës natën e parë do të ketë hip-hop, të dytën rock muzikës dhe natën e fundit muzikë elektronike.

E veçanta e natës së parë do të jenë hip-hop artistët kosovarë P.I.N.T , natën e dytë rock bendi nga Suedia, Eldoradio, do të përkujdeset të sjellë ë frymë te re roku, ndërsa natën e tretë techno DJ nga Gjermania dhe Spanja pritet të elektrizojnë qytetin deri në orët e mëngjesit dhe do ta përmbyllin edicionin e shtatë të festivalit.

Për informata rreth biletave shkruani në faqen e NGOMfest në Facebook dhe Instagram:

– http://facebook.com/ngomfestival

– http://instagram.com/ngomfestival

Programi i plotë:

6 Korrik// MAIN STAGE

– P.I.N.T. // MC Kresha& Lyrical Son, Lav’da, Dj.DritOn, DJ Cuba (+ Special Guest) //

– Malik & DJ Stancho (PROMO)

– Semiautomvtic, NS, Kreshnique, DJ Shotts (PROMO) //

6 Korrik// SUNRISE STAGE

– DAGG

– GJENI

7 Korrik// MAIN STAGE

– 505 (PROMO)

– AVE VENUS (PROMO)

– The Laser Rats

– 3:56 am

– FULLSTOP

– Shpat Deda

– Eldoradio

7 Korrik// SUNRISE STAGE

– Lilac (PROMO)

– Nold (PROMO)

– Fatos Çunaku (PROMO)

– MENdar

– Liburn

– Toton

– Leo Lumezi

8 Korrik// MAIN STAGE

– TOMA

– Younion / Panda

– Milton Bradley a.k.a Alien Rain

– Tadeo

8 Korrik// SUNRISE STAGE

– Pumio Space

– Wiggi