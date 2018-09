Nga tetori Prishtina do të ketë edhe një festival të muzikës vokale

Fillimi i tetorit do të sjellë në Prishtinë një festival të ri që do ta begatojë skenën kosovare. Po flasim për “Prishtina Internacional Vocal Festival” që do të mbahet në datat 3 deri më 7 tetor dhe do të ketë në qendër muzikën vokale.

Udhëheqësi i festivalit, Hajrulla Syla, thotë se ky festival po realizohet për shkak të mungesës së festivaleve që i kushtohen muzikës vokale. Sipas tij, ky festival edhe do të shtyjë që të formohen ansamble dhe kore të reja në vendin tonë. Përveç kësaj, edhe kompozitorët do të kenë më shumë arsye për të kompozuar vepra të reja vokale. Madje, festivali që në fillimet e veta ka hapur një konkurs për kompozitorë.

Syla ka thënë se “Kjo është bërë me qëllim që të nxisë kompozitorët kosovarë të krijojnë vepra të muzikës vokale/korale që sa më shumë ta pasurojnë këtë zhanër muzikor, ku nga të gjitha aplikimet, nga juria profesionale janë përzgjedhur tri vepra që do t’i sjellë kori i Filharmonisë së Kosovës”.

Veprat “I nemun” kompozuar nga Ylli Daklani, “…rrugës” nga Memli Kelmendi dhe “Mother” nga Artan Hasani do të shfaqen për herë të parë para publikut më 7 shtator që do të jetë edhe nata përmbyllëse e festivalit.

Festivali “Prishtina Internacional Vocal Festival” që në edicionin e tij të parë duket se është mjaft i pasur pasi do të sjellë edhe tri koncerte të tjera ku do të marrin pjesë jo vetëm artistë nga vendi por edhe nga skena ndërkombëtare si The Gesualdo Six, grup vokal i përbërë nga disa prej këngëtarëve më të mirë të Mbretërisë së Bashkuar.