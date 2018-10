Nga Kosova në BE, do të udhëtojnë qytetarë të ndershëm, studentë, sipërmarrës

Nën kryesimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, është mbajtur takimi i radhës i Nivelit të Lartë të Sundimit të Rendit dhe Ligjit, në të cilën janë prezantuar të arriturat e fundit nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës.

Në këtë takim, është diskutuar për rastet e shënjestruara, që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe migrimin ilegal.

Haradinaj theksoi se kjo dukuri ka shënuar rënie, duke vlerësuar angazhimin e të gjitha institucioneve të Kosovës për ndaljen e dukurisë së migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës për në vendet e BE-së.

Ai tha se rastet e shënjestruara dhe migrimi ilegal, janë dy tema me rëndësi për vendin, sidomos tani kur Kosova është në fazën finale, pra në vendimin përfundimtar për liberalizimin e vizave, andaj edhe çështja e migrimit, është çështje kryesore ku Bashkimi Evropian dëshiron të sigurohet se nga Kosova nuk do të ketë migrim drejt shteteve të BE-së.

“Ne kemi bërë punë të mirë në stopimin e fluksit potencial. Shifrat e azilkërkuesve kanë rënë në mënyrë drastike. Nga viti 2015 deri më sot kemi rënie të azilkërkuesve me mbi 95%, prej 67 mijë në 2015 kemi rënie në 2800 në vitin 2018. Por ne duhet të punojmë më shumë, qytetarët tanë duhet ta dinë se e ardhmja e tyre është në Kosovë, me Kosovën në BE. Kosova nuk do të eksportojë kriminalitet dhe pasiguri në BE, por qytetarë të ndershëm, turistë, studentë, sipërmarrës, dhe njerëz që do të udhëtojnë në BE për nevoja pune”, tha kryeministri Haradinaj.

Sipas ministrit të Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi, të dhënat tregojnë se rënia e numrit të azilkërkuesve nga Kosova në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, vijnë si rezultat i kontrollit efikas të kufijve, ndjekja ndaj kontrabandës dhe trafikimit me qenie njerëzore dhe bashkëpunimit rajonal.

Arritje kanë shënuar edhe politikat e ri integrimi të personave të riatdhesuar në Kosovë. Kosova ka Strategjinë e ri integrimit të personave të riatdhesuar dhe nga viti 2015 kanë përfituar më se 15 mijë persona nga skemat e ri integrimit.

Në këtë takim, po ashtu është biseduar edhe për rastet e shënjestruara, për të cilat është thënë se janë shënuar rezultate, por kërkohet që edhe më tutje të ketë një dinamikë të shtuar dhe të shënohen rezultate pozitive në zgjidhjen e lëndëve të grumbulluara dhe të shënjestruara.

Përfaqësuesit institucional shprehën gatishmërinë dhe zotimet e tyre që rastet e shënjestruara të kenë prioritet dhe të zgjidhen brenda afateve të parapara.

Të arriturat institucionale në këtë takim i paraqitën edhe Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ministri i Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi dhe përfaqësues të tjerë institucional.

Institucionet e Kosovës morën mbështetjen dhe inkurajimin për të vazhduar punën edhe nga e ngarkuara me Punë në Misionin e Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, Colleen Hyland, Shefja e Misionit të BE-së Nataliya Apostolova dhe Shefja e EULEX-it, Alexandra Papadopoulos, derisa pjesë e takimit ishte edhe Shefja e Misionit të USAID-it Lisa Magno.