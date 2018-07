Nga Instagram në drejtor të imazhit për Drake

Mellany Sanchez, një 26 vjeçare e lindur në Brooklyn, ishte drejtor kreativ i Kith para se të bëhej drejtor i imazhit të Drake.

Zonja Sanchez fillimisht bëri një emër për veten në Instagram, ku shfaqi imazhe të modës nga vitet ’90 dhe në fillim të viteve 2000, së bashku me fotot ku është shfaqur stili i saj. Estetika e saj personale është e ndikuar nga kultura e sportit dhe atleteve, dhe e ka ngritur interesin e Oliver El Khatibit, bashkë-themelues i October’s Very Own dhe producentit ekzekutiv i Drake, reperi kanadez. Ai e lidhi znj. Sanchez me Drake, dhe të dy “u përputhën”, tha ajo; ajo ka qenë drejtoreshë e imazhit që nga gushti.

Në vitin 2013, ndërsa znj. Sanchez ishte ende studente e vitit të tretë në Universitetin e Nju Jorkut duke studiuar komunikimin vizual, ajo iu drejtua Ronnie Fieg, pronarit të Kith, për t’u bërë drejtor kreativ i kompanisë, i cili në atë kohë kishte vetëm pesë punonjës (tani ka rreth 180). Znj. Sanchez e kishte njohur z. Fieg më parë – si adoleshent, ajo ishte një shitëse për atlete në David Z, e cila është pronë e xhaxhait të tij. “Ne ishim në gjendje të ndërtonim një komunitet të fëmijëve që iu interesonte ajo që na interesonte edhe neve”, tha ajo. “Bëmë një gjuhë për markën.”

Si drejtor i imazhit për Drake, znj. Sanchez e mirëmban veshjen e reperit. Ajo gjithashtu ishte pjesë e ekipit që drejtoi pamjet për albumin e tij të ri, “Scorpion”: veshjet për videoklipet e muzikës, pamja e albumit dhe veshjet e turneut. Ajo tërheq frymëzim nga emocionet e tij, si ndjenja e fortë ose “ekskluzive”. “Më kujtohet emocioni që ndjeva në veshje të caktuara dhe mendova, si ta rikrijojmë emocionalitetin e rrobave që njerëzit veshin”, tha ajo. Ajo është gjithashtu pjesë e krijimeve të rralla nga Tom Ford, Prada dhe Stone Island, si dhe veshjet e stilit “vintage” nga Procell, një dyqan në Lower East Side.

Zonja Sanchez është e zënë me konceptimin e veshjeve të Drake për turneun e tij “Aubrey & The Three Migos”. Në të ardhmen, ajo dëshiron të aplikojë njohuritë e saj të modës për filantropinë. (Ajo shpreson një ditë të zbatojë punën e saj në politikën e Nju Jorkut.) Bashkëpunimi i saj i ëndërrave do të ishte një produkt Nike që ndihmon grupet e shpëtimit të Uraganit Maria në Porto Riko.

Zonja Sanchez interesohet shumë për trashëgiminë, pavarësisht nëse janë markat klasike si Kampionja dhe Nike, ose rrënjët e saj Puerto Rican. Ajo kohët e fundit publikoi ​​një revistë me titull “Puerto Rico Me Encanta”, një koleksion fotografish nga miqtë dhe familja që tregojnë përvojat e grave latine në New York City. (Ajo u shit në Dover Street Market dhe tani në shtypin e Baque Creatives.) “Ne përdorim të njëjtat gjëra për të dalluar veten”, tha ajo. “Bizhuteri, flokët, tualetin, thonjtë”.

Krijimi i pamjes mund të jetë i kushtueshëm dhe konsumon kohë. Këtu janë disa këshillat që znj. Sanchez mësoi përgjatë rrugës.

1. Filloni me hulumtime: Znj. Sanchez është gjithmonë në vëzhgim për frymëzim të freskët. Ashtu si një gazetar, ajo gjithmonë mban me vete një fletore dhe stilolaps për të shënuar referencat që dalin në biseda. Ajo gjithashtu kërkon imazhe të panjohura në forume online të fillimit të viteve 2000 dhe kërkon për artistë të rinj në Instagram (zbulimet e fundit përfshijnë Matthew Burgess, një artist i qëndisjes i cili ishte porositur të qëndis një këmishë në dorë me porosi për Drake).

2. Funksioni është stili: “Siguria luan një rol të madh në veshjen time”, tha znj. Sanchez. “Si një njujorkez, mendjemprehtësia juaj luan një rol në veshjet tuaja.” Uniforma e saj e punës përmban një palë pantallona Supreme Nike me xhepa rrjetë, të cilat ajo i mbush me mjete; një bluzë të bardhë Hanes; një xhaketë Gore-Tex; dhe atlete të zeza për vrapim.

3. Shtojini atlete: Për aq kohë sa ajo mban mend, prindërit e zonjës Sanchez e veshën atë në atlete klasike Nike Air Max dhe Air Force One. Ajo tani ka më shumë se 75 parë në dollapin e saj. Preferencat e saj përfshijnë Nike Air Flightposites. “Janë këpucët e mia të preferuara”, tha ajo. “Dua të shkoj në hapësirë ​​në to.”

4. Jini të përgatitur: Bëni një çantë për vete. Çanta e znj. Sanchez përfshin një metër, një rul pastrimi për rroba, një kuti për qepje, temjan dhe pomadë. “Vetëm bëhu gjithmonë personi me përgjigjet,” tha ajo.

5. Njihni kufijtë tuaj: Diçka që Sanchez kurrë nuk do të vesh? Papuçe verore. “Si një njujorkez, unë u rrita duke menduar se do të duhej të vrapoj për diçka, si në autobus apo në një taksi,” tha ajo.

*Foto nga Eric Chakeen për The New York Times