Nga Ferronikeli, Veseli premton përkrahje të fuqishme për investitorët e rinj në Kosovë

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli vizitoi sot kompaninë NewCo Ferronikeli në Drenas.

Gjatë vizitës së tij, Veseli theksoi rëndësinë e kësaj kompanie jo vetëm për Komunën e Drenasit dhe për impaktin që ajo ka në krijimin e mirëqenies së qindra punëtorëve të këtij rajoni, por edhe për tërë Kosovën.

Veseli tha se tashmë në Ferronikel është një investitor serioz, i cili në një afat rekord ka arritur të riaktivizojë prodhimin dhe t’i paguaj pagesat e punëtorëve, të cilët mbajnë afër një mijë familje.

“Institucionet e Kosovës do t’u japin përkrahje të vazhdueshme investitorëve. Kemi projektligjin e ri në shqyrtim, i cili do t’u japë perspektivë edhe më të madhe atyre. Janë burime të cilat presin, sikurse krenaria e Kosovës, Trepça, e cila me ligjin e ri do të ketë një transformim dhe do të ndikojë në rritjen e eksportit, të ekonomisë kosovare, punësimit dhe të perspektivës së Kosovës”, tha kryeparlamentari Veseli.