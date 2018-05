Nënshkruhet marrëveshje mirëkuptimi mes ASK dhe UP “Hasan Prishtina”

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) sot ka nënshkruar një Marrëveshje Mirëkuptimi me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ku parashihet bashkëpunim i ndërsjellë ndërmjet dy institucionave të Republikës së Kosovës.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit është bërë nga Rektori i Universitetit të Prishtinës, Prof. Dr. Marjan Dema dhe Kryeshefit Ekzekutiv të ASK-së, Isa Krasniqi.

Me rastin e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, Krasniqi theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi ndërmjet ASK-së, si institucion bartës i prodhimit të statistikave zyrtare dhe Universitetit të Prishtinës, si institucion akademik për hulumtime shkencore, analiza e projeksione të ndryshme.

“Kjo Marrëveshje e Mirëkuptimit ka për qëllim institucionalizimin e bashkëpunimit ndërmjet të gjitha fakulteteve të Universitetit të Prishtinës dhe ASK-së, që do të rezultonte në zhvillimin e politikave, zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve me interes të përbashkët. Po ashtu, do t’i shërbejë personelit akademik në mundësinë e qasjes në të dhëna të ndryshme statistikore për t’i realizuar aktivitetet e tyre hulumtuese dhe shkencore”, tha ndër të tjera Krasniqi.