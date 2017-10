Në përkrahje të vlerave dhe promovimit të diversitetit, MKRS bartet në Prizren

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për propozimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për bartje të një pjese të stafit politik, administrativ dhe profesional në qytetin e Prizrenit.

Ministri, Kujtim Gashi, para kabinetit qeveritar ka dhënë arsyetimin për një propozim të tillë bazuar në vlerën dhe rëndësinë historike e kulturore që ka pasur qyteti i Prizrenit ndër shekuj dhe vazhdon ta ketë për tërë shqiptarët në përgjithësi dhe për Kosovën në veçanti.

“Prizreni është një simbol që kultivon vlera origjinale dhe me larmi kulturash. Është qendër jo vetëm e kulturës shqiptare, por edhe e gjithë popujve tjerë që jetojnë në të, pa dallim përkatësie nacionale, religjioze apo sociale. Arkitektura qytetare, religjioze, neoklasike dhe orientale e bën sot Prizrenin qytetin më të bukur dhe më të vizituar në Kosovë. Pjesa e vjetër e qytetit, shërben si një hapësirë unike ku zhvillohen shumë aktivitete kulturore, të cilat e mbajnë gjallë vazhdimisht jetën kulturore të qytetit”, tha ministri.

Ministri Gashi vlerësoi se aktivitetet që organizohen në Prizren kanë impakt kulturor në mbarë vendin dhe më gjerë. Trashëgimia e pasur kulturore e këtij qyteti dhe shumë veçori tjera e bëjnë Prizrenin vend të kulturës dhe historisë.

“Është fakt i patjetërsueshëm që vlerat që burojnë nga diversiteti kulturor, historik, gjuhësor e fetar, e bëjnë Prizrenin pikë referuese dhe atraksion për turistët vendor dhe të huaj. Prandaj, me qëllim të avancimit, përkrahjes dhe përkujdesjes më të madhe institucionale ndaj këtyre vlerave historike, kulturore e sociale, kemi kërkuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të vendosë për bartjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren”, ka thënë ministri Gashi.

MKRS-ja paraprakisht ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për këtë bartje, përfshirë planifikimet përkatëse buxhetore si dhe gjetjen e lokacionit dhe për të funksionalizuar bartjen ministria në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit dhe me Komunën e Prizrenit dhe institucionet tjera përkatëse, do të formojë një komision, i cili do të hartojë planin për realizimin e bartjes.