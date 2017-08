Në Pejë filloi Festivali Ndërkombëtar i Filmit -Anibar

Më 14 gusht Peja ndërroi atmosferë, duke e kthyer qytetin në qytet kulture, rinie, artistike, me filma, aktivitete e vizitorë, për të shënuar javën më të bukur të vitit – javën e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Animuar.

Gjatë kësaj jave, të gjithë të interesuarit në kulturë, film; të interesuarit për të takuar njerëz të njohur e interesantë në animacion, filmografi, art, arkitekturë e shumë fusha të tjera, do të kenë mundësi të marrin pjesë në aktivitete të llojllojshme, duke filluar prej orës 10:00 të mëngjesit e deri në 10 të mbrëmjes.

Përpos filmave do të hapet edhe një ekspozitë në galerinë e arteve në Pejë, do të ketë punëtori për fëmijë dhe të rinj, takime e prezantime në ambiente të ndryshëm dhe në fund të çdo dite do të ketë ndeja të cilat shënojnë fundin e secilës ditë të Festivalit.

Gjatë kësaj jave, do të bashkohemi të gjithë për të Rikthyer Qytetin – duke qenë kjo kauza kryesore e këtij festivali, ku do të vihen në jetë hapësirat e pashfrytëzuara publike prej kohësh.

Gjatë kësaj jave, të gjithë së bashku do ta RECLAIM THE CITY, për ta lënë një shije të mirë të kulturës e artit edhe pjesën tjetër të vitit.