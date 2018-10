Në fillim norvegjezët, e tash llapjanët vendosin molla jashtë shtëpisë për kalimtarët

Lajmi se norvegjezët vendosin frutat tepricë për ata që kanë nevojë bëri bujë në tërë botë. Ky lajm arriti edhe te ne e në veçanti kjo ide duket se u pëlqye nga llapjanët, të cilët u inspiruan të bëjnë të njëjtën gjë.

Një banor i fshatit Shajkovc të Podujevës vendosi të imitojë bujarinë e norvegjezëve. Ai mblodhi disa qese me molla dhe i varri jashtë oborrit, në mënyrë që ndonjë kalimtar rasti të mund të shërbehet me to, sidomos të varfrit.

Është një gjest për tu lavdëruar sepse me pak po ndihmon shumë.

Norvegjia njihet si vend i pasur, Kosova jo, sidoqoftë shqiptarët gjithmonë janë njohur për zemërgjerësi.